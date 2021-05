AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Parijs: VMX), de leider in het aandrijven van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag zijn steun aangekondigd voor het AWS for Media & Entertainment-initiatief van Amazon Web Services (AWS) – waardoor aanbieders van inhoudsservices die op AWS kunnen implementeren om de Multi-DRM Core-oplossing van Verimatrix te implementeren om te onderhandelen over premium contentrechten met vooraf goedgekeurde en vooraf geïntegreerde beveiliging voor de distributie van gelicentieerde content.

Cloud-native en niet gehinderd door verouderde ontwikkelings- en implementatieprocessen, Verimatrix Multi-DRM Core kan worden geschaald op basis van de vraag van de klant. Het optimaliseert de kosten in plaats van vooraf toegewezen vaste capaciteit aan te schaffen, wat uiteindelijk resulteert in snellere lanceringen van Direct-to-Consumer-aanbiedingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.