Brightcove Permite que Empresas Entreguem Perfeitamente Conteúdo de Vídeo na China

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--As empresas internacionais que precisam treinar empregados ou vender a clientes na China há muito são prejudicadas por restrições impostas ao vídeo. Algumas empresas sofreram falhas ao carregar ou analisar vídeos; outras foram colocadas na lista negra por falta de um domínio e licença no país.

Brightcove® Inc., líder mundial em vídeos para negócios, solucionou hoje este problema ao estabelecer uma parceria com a gigante internacional do comércio eletrônico Alibaba, que tem sede no país. A parceria cria a solução Brightcove China Delivery via Alibaba Cloud e torna a Brightcove o primeiro provedor de vídeos a permitir transmissão digital de vídeo sob demanda no país.

"Estrategicamente, precisamos ter um site de comércio eletrônico robusto e avançado de vídeos na China", disse Matteo Cassarino, Diretor Digital da Graff, joalheria multinacional com sede em Londres. "As joias Graff são extremamente preciosas e queremos que nossos compradores possam apreciar totalmente a beleza de nossos produtos, o que não é possível com uma imagem estática. A Brightcove é uma parceria de longa data e seus recentes aprimoramentos de plataforma nos fornecem a capacidade de ter uma estratégia de comércio de vídeo confiável na China, a partir de um único local, o qual é adaptado às nossas crescentes necessidades."

"Uma comunicação clara, consistente e oportuna nunca foi mais crucial do que no ano passado", disse Uwe Gobbers, Diretor Sênior de Infraestrutura e Tecnologia de Comunicação no Voith Group, uma empresa mundial de tecnologia que define padrões nos mercados de energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas, transporte e automotivo. "Como uma empresa multinacional com funcionários e clientes em todo o mundo, a recente solução China Delivery da Brightcove agora nos permite ter uma primeira estratégia de comunicação global."

A China terá projeções de US$ 2,8 trilhões em comércio eletrônico este ano, sendo que as divisões de comunicação corporativa continuarão a envolver os funcionários com mais vídeos. O China Delivery da Brightcove via Alibaba Cloud permite que os clientes executem uma única estratégia de distribuição de vídeos em todo o mundo. Como fazem em outros países, os proprietários de conteúdo da Brightcove podem usar uma interface de caixa de seleção simples para começar a distribuir vídeos na China e analisar seu desempenho.

"Uma vez que varejistas e empresas com alcance mundial continuam a se expandir e evoluir, muitos devem efetivamente conduzir seus negócios na China, sendo que uma grande parte destes negócios hoje depende do vídeo", disse Jim Lundy, Diretor Executivo e Analista Líder da Aragon Research. "A Brightcove vem atendendo à necessidade de entrega confiável de vídeos em uma base realmente mundial, uma crescente necessidade de entidades multinacionais e marcas globais."

"Estamos satisfeitos por finalmente permitir que os clientes façam transmissão digital de vídeos na China", disse Namita Dhallan, Diretor de Produto da Brightcove. "Não há mais um processo separado, complexo e decepcionante para tentar negócios com base em vídeos na China. Estamos abrindo o país para negócios a nossos clientes de modo seguro e confiável."

Sobre a Brightcove Inc.

Quando o vídeo é feito corretamente, ele pode ter um efeito poderoso e duradouro. Corações abertos. Mentes em transformação. A criatividade prospera. Desde 2004, a Brightcove vem ajudado clientes a descobrir e experimentar o incrível poder do vídeo através de sua tecnologia premiada, capacitando organizações em mais de 70 países a tocar o público de formas ousadas e inovadoras.

A Brightcove consegue isto ao desenvolver tecnologias antes consideradas impossíveis, fornecendo suporte inigualável ao cliente ou escusas, aproveitando a experiência e os recursos de uma infraestrutura internacional. O vídeo é o meio mais atraente e emocionante do mundo. Acesse www.brightcove.com para mais informação. Video That Means Business.™

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.