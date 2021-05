Andersen Global expande prática na Turquia com firma tributária baseada em Istanbul

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global reforça sua presença na Turquia através de um Acordo de colaboração com a firma tributária ECC Denetim, adicionando dimensão à presença da organização no país e continuando sua estratégia de oferecer um conjunto integrado de serviços através de suas firmas associadas e colaboradoras globalmente.

A firma, baseada em Istanbul, foi estabelecida em 2020 pelo fundador e sócio-gerente Celal Çelik, PhD, que possui mais de 15 anos de experiência trabalhando no Ministério das Finanças da Turquia e mais de 15 anos de experiência na prática privada. A firma fornece serviços tributários e de consultoria, atendendo clientes domésticos e estrangeiros com questões tributárias, devida diligência, imposto sobre valor agregado (Value Added Tax, VAT), devolução de VAT, assessoria de gestão, estabelecimentos e reestruturações de empresas, e contornando os obstáculos da legislação trabalhista.

“A qualidade do serviço e a satisfação do cliente são aspectos críticos dos nossos negócios”, disse Celal. “Para manter as melhores condições para nossos clientes, nos dedicamos à gestão enquanto garantimos que todos os assuntos sejam tratados com transparência e atenção ao detalhe. Nossa colaboração com a Andersen Global permite que nossos clientes continuem trabalhando com seus conselheiros de confiança, ao mesmo tempo que têm acesso a soluções completas e integradas, globalmente”.

“Celal e sua equipe são especialistas no sistema tributário turco, e estamos empolgados para estender nossas capacidades neste mercado”, acrescentou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “Eles são uma ótimo complemento à nossa recente colaboração com a MGC Legal e nos oferecem ampla cobertura enquanto as necessidades dos nossos clientes continuam a crescer no país e na região”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 7 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 269 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

