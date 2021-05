Andersen Global breidt activiteiten in Turkije uit met een in Istanbul gevestigd belastingkantoor

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Turkije door een samenwerkingsovereenkomst met belastingkantoor ECC Denetim, dat een dimensie toevoegt aan de aanwezigheid van de organisatie in het land en voortbouwt op zijn strategie om een volledig pakket geïntegreerde diensten te bieden via zijn aangesloten en samenwerkende firma’s wereldwijd.

Het in Istanbul gevestigde bedrijf werd in 2020 opgericht door oprichter en Managing Partner Celal Çelik, PhD, die meer dan 15 jaar ervaring heeft bij het Turkse Ministerie van Financiën en meer dan 15 jaar ervaring in de privépraktijk. Het kantoor biedt belasting- en adviesdiensten, staat binnenlandse en buitenlandse klanten bij met belastingzaken, due diligence, btw, btw-aangifte, managementadvies, vestigingen en herstructurering van bedrijven en het navigeren door arbeidswetgeving.

“De kwaliteit van de service en klanttevredenheid zijn cruciale aspecten van ons bedrijf”, zei Celal. “Om onze klanten de beste oplossingen te bieden, zetten we ons in voor rentmeesterschap en zorgen we ervoor dat alle zaken met transparantie en aandacht voor detail worden afgehandeld. Door onze samenwerking met Andersen Global kunnen onze klanten blijven werken met hun vertrouwde adviseurs en tegelijkertijd toegang hebben tot uitgebreide, geïntegreerde oplossingen wereldwijd.”

“Celal en zijn team zijn experts in het Turkse belastingstelsel en we zijn verheugd om onze capaciteiten in deze markt uit te breiden”, voegde Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz toe. “Ze vormen een geweldige aanvulling op onze recente samenwerking met MGC Legal en bieden ons een brede dekking naarmate de behoeften van onze klanten in het land en de regio blijven groeien.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 269 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

