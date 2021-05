Andersen Global développe ses activités en Turquie grâce à un cabinet fiscal basé à Istanbul

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Turquie grâce à un Accord de collaboration avec le cabinet fiscal ECC Denetim, ajoutant ainsi de l’envergure à la présence de l’organisation dans le pays, en droite ligne avec sa stratégie consistant à fournir une gamme complète de services intégrés via ses cabinets membres et cabinets collaborateurs à travers le monde.

Ce cabinet basé à Istanbul a été créé en 2020 par son fondateur et associé directeur, Celal Çelik, PhD, qui réunit plus de 15 années de service auprès du ministère des Finances de la Turquie, et plus de 15 années d’expérience en cabinet privé. Le cabinet propose des services de fiscalité et conseil, destinés à une clientèle nationale et étrangère, aussi bien en matière fiscale, que de diligence raisonnable, TVA, déclaration de TVA, création et restructuration d’entreprises, ou droit du travail.

« La qualité des services et la satisfaction des clients constituent des aspects essentiels pour notre entreprise », a déclaré Celal Çelik. « Afin d’assurer des prestations de premier ordre pour nos clients, nous nous attachons à mener une bonne gestion, tout en veillant à ce que les dossiers soient traités en toute transparence et dans le souci du détail. Notre collaboration avec Andersen Global permet à nos clients de continuer de travailler avec leurs conseillers de confiance, tout en ayant accès à des solutions complètes, mondialement intégrées. »

« Celal Çelik et son équipe sont des spécialistes du système fiscal en Turquie, et nous sommes ravis d’étendre nos capacités sur ce marché », a souligné pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Ils viennent formidablement compléter notre récente collaboration avec MGC Legal, et nous étendre notre portée à l’heure où les besoins des clients ne cessent de croître dans le pays et la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 269 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

