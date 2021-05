Andersen Global espande la propria presenza in Turchia con uno studio fiscale di Istanbul

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la propria presenza in Turchia grazie a un accordo di collaborazione con lo studio fiscale ECC Denetim, ampliando la portata dell’organizzazione nel Paese in linea con la sua strategia volta a erogare una suite completa di servizi integrati attraverso gli studi con cui intrattiene rapporti di collaborazione e affiliazione in tutto il mondo.

Lo studio con sede a Istanbul è stato fondato nel 2020 dal Dott. Celal Çelik, fondatore e Socio gerente, che vanta oltre 15 anni di esperienza al servizio del Ministero delle finanze della Turchia e oltre 15 anni nel settore privato. Lo studio è specializzato in servizi fiscali e di consulenza e fornisce assistenza a clienti nazionali ed esteri in diverse aree, tra cui questioni di natura fiscale, due diligence, IVA, dichiarazione IVA, consulenza manageriale, costituzione e ristrutturazione di imprese e diritto del lavoro.

“La qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti sono i pilastri portanti su cui poggia la nostra attività” ha affermato Celal. “Per continuare a fornire le migliori soluzioni in assoluto ai nostri clienti ci atteniamo rigorosamente al principio di amministrazione responsabile assicurando, al contempo, che tutte le questioni siano gestite con trasparenza e attenzione ai particolari. La nostra collaborazione con Andersen Global permette la continuità dei rapporti tra i nostri clienti e i loro consulenti di fiducia potendo, al tempo stesso, accedere a soluzioni complete e integrate a livello globale.”

“Celal e il suo team conoscono intimamente il regime fiscale turco e noi siamo molto lieti di poter espandere le nostre capacità in questo mercato” ha aggiunto Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen. “Questa collaborazione, che andrà a integrare quella stretta di recente con MGC Legal, ci consente di ampliare la nostra copertura man mano che le esigenze dei nostri clienti continuano ad aumentare nel Paese e nella regione.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 269 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.