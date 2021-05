Verimatrix rejoint l'initiative AWS pour les médias et le divertissement

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa contribution à l'initiative d'Amazon Web Services (AWS) pour les médias et le divertissement (AWS for Media & Entertainment) - permettant aux fournisseurs de services de partage de contenu se déployant sur AWS de bénéficier de la solution Multi-DRM Core de Verimatrix et ainsi de négocier des droits de contenu premium avec une sécurité pré-approuvée et pré-intégrée pour la distribution de contenu sous licence.

Conçue pour le cloud et libérée des processus de développement et de déploiement traditionnels, la solution Multi-DRM Core de Verimatrix est évolutive en fonction de la demande du client. Cette solution permet d'optimiser les coûts en évitant l'achat d'une capacité fixe pré-engagée et, à terme, d'accélérer le lancement des offres de vente directe aux consommateurs.

"Verimatrix est fier de collaborer avec AWS afin d'offrir aux fournisseurs de contenu une solution performante pour mettre à l'échelle et sécuriser le contenu aussi efficacement que possible", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "La consommation de contenu de divertissement est plus forte que jamais – et ce, par une audience de plus en plus large et le plus souvent simultanément dans le monde entier. En apportant une réponse innovante au besoin de déploiement rapide et en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle, la solution Multi-DRM Core de Verimatrix apporte une flexibilité et une fiabilité éprouvées au moment où cela se révèle particulièrement nécessaire."

Face à l'augmentation considérable des flux de données, les propriétaires de contenu ont aujourd’hui besoin d'une solution DRM hautement sophistiquée, tout en étant exceptionnellement rapide pour la distribution de clés. La solution Multi-DRM de Verimatrix sécurise efficacement les services de traitement et de transcodage vidéo AWS, avec une intégration prenant généralement moins de 20 minutes.

Conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des fournisseurs actuels de streaming vidéo qui offrent un contenu exclusif et de grande valeur, la transmission rapide et sécurisée des clés par Multi-DRM Core s'effectue à la vitesse SaaS et permet de gérer un flux important de spectateurs sur une grande variété de plateformes de streaming. Les exigences d'authentification peuvent facilement être ajustées par pays, répondant ainsi aux besoins variables des propriétaires de contenu. Enfin, Multi-DRM Core étend la sécurité native d'AWS en offrant des niveaux plus élevés de DDoS et de prévention des intrusions.

En s'appuyant sur AWS, les clients du secteur des médias et du divertissement peuvent accélérer l'innovation, atteindre l'excellence opérationnelle, gagner en flexibilité et développer rapidement de nouvelles sources de revenus grâce à des technologies adaptées aux organisations du secteur des médias et du divertissement. Les clients AWS peuvent se tourner vers la solution Multi-DRM de Verimatrix pour diffuser rapidement et en toute sécurité des contenus diffusés en direct ou à la demande lorsque les utilisateurs en demandent l'accès.

A propos de AWS for Media & Entertainment

AWS pour les médias et le divertissement est une initiative qui regroupe les services et solutions d'AWS et de ses partenaires. Elle est spécifiquement développée pour les créateurs de contenu, les détenteurs de droits, les producteurs, les diffuseurs et les distributeurs. AWS pour les médias et le divertissement simplifie le processus relatif à la création, au déploiement et à l'évolution du traitement opérationnel essentiels à l'industrie en regroupant les capacités d'AWS et de ses partenaires autour de cinq domaines: Production de contenu ; Chaîne d'approvisionnement des médias et archivage ; Diffusion ; Diffusion directe au client et streaming ; et Science des données et analyse pour le multimédia.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.