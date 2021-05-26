互通金融科技集團與海外科技公司合作，增强 ix 數字資產錢包對抗網絡安全風險的能力

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 互通金融科技集團 (ixFintech Group) 榮幸宣佈與兩家海外技術公司合作，以增強 ix 數字資產錢包（ixWallet）的安全性和防護能力， 以應對日益嚴峻的網絡安全威脅。該升級計劃於 2021 年第 3 季度推出。

Polydigi Tech Ltd 是一家英國技術公司，提供獲得專利的數字 ID 驗證解決方案—

— s-Factr™。該解決方案將應用於 ixWallet，以保護客戶的身份不受網絡罪案的侵害。在訪問 ix 數字資產錢包提供的任何數字服務之前，客戶身份將通過 s-Factr™ 技術進行完全認證。

01 Communique Laboratory Inc. 是一家加拿大技術公司，專精後量子網絡安全。其正在申請專利的加密解決方案 IronCAP 將應用於 ix 數字資產錢包，以保護

所有錢包提供的數字服務，從而確保每筆交易都能抵禦傳統計算機和量子計算機的入侵威脅。這是去年我們成功推出世界上第一台量子安全數字資產交易站的延續

（詳情請參閱 2020 年 12 月 11 日發出的“互通量子加密數碼資產交易站登陸香港數碼港”的相關新聞稿）。

“我們很高興，也很榮幸能夠與與兩位技術領導者一起提供完整的電子錢包安全解 決方案，以保護客戶的寶貴數字資產。此外，這將幫助我們為即將到來的有關數字ID 框架和後量子密碼標準的法規要求做準備。”互通金融科技的創辦人兼行政總裁黃愛玲表示 ，“我們始終為創造一流的金融科技解決方案而努力，以在金融行業中保持領先地位，為未來探索更多可能性。 我們相信ix 數字錢包是符合世界數字資產開發和客戶需求的首選電子錢包。”

有關互通金融科技集團的更多詳情，請訪問 https://www.ixfintech.com/。

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互通金融科技是一家成立於香港的金融科技公司，致力於以安全和合規的方式對接傳統金融和新數字金融。為客戶提供一流的產品和解決方案，以滿足他們在金融和投資方面的需求。互通金融科技承諾，將以專業的知識，致力於提高全民金融知識水準，並為個人和機構投資者帶來全新體驗。作為 2016 年數碼港香港企業孵化計畫的一部分，互通金融科技於 2018 年8 月推出 ix 期權王 APP 作為成果。它獲得了 2018 年 ETNet 金融科技獎，還榮獲了美國的CIO 雜誌評選的 “2019 年亞太地區十大交易解決方案提供商” 的稱號。 2019 年 10 月，互通金融科技被美國 Silicon Review 雜誌評為 “值得關注的 50 家創新公司”。多年來，互通金融科技致力於在跨行支付解決方案，區塊鏈技術，財富管理和交易平台等不同金融科技領域提供創新，並榮獲不同獎項的市場認可。2020 年 1 月，互通金融科技依靠旗下的ixCrypto 加密貨幣指數第二次榮獲香港 ETNet 頒發的 2019 年香港金融科技大獎中的財富投資與管理獎。同年，互通金融科技榮獲 IFTA 金融科技成就大獎 2020 銀獎-創新科技獎。2020 年 10 月，互通金融科技在新城廣播電台與畢馬威舉辦的金融科技發展大獎 2020 中被評爲年度最佳初創公司。2020 年年底，互通金融科技宣佈新產品數碼資產交易站落地香港數碼港。2021 年初，互通金融科技憑藉數碼資產交易站和 ix 創投圈——一個對接投資者與初創公司的平台

——第三次榮獲 ETNet 香港金融科技大獎。

詳見網站：https://ixfintech.com/

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