BANGALORE, India & COVENTRY, Verenigd Koninkrijk--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van pure-play engineeringdiensten, heeft aangekondigd dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend met de Britse Coventry University om nieuwe generatie technische oplossingen voor de automobiel- en productiesector te bouwen en te leveren.

Het partnerschap zal onderzoek doen naar autonome mobiliteitsoplossingen en voertuigdynamica met als doel de technologische capaciteiten van LTTS voor hun wereldwijde klanten te versterken. In het bijzonder zullen LTTS en Coventry University samenwerken bij het ontwikkelen van technologieën en het verdiepen van vaardigheden op het gebied van autonoom rijden, elektrische voertuigen en software gedefinieerde voertuigen.

Bovendien zal de universiteit LTTS-ingenieurs in staat stellen om geavanceerde kennis te verwerven op het gebied van auto- en fabricagetechnologieën en duurzaamheid, waardoor ze het hoofd kunnen bieden aan talloze uitdagingen op het gebied van technologische upgrades.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.