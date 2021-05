L’Université de Coventry et L&T Technology Services unissent leurs forces pour développer des solutions New-Age pour les secteurs de l'automobile et de la fabrication

BANGALORE, Inde & COVENTRY, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), leader mondial des services d'ingénierie pure-play, a annoncé avoir signé un accord de collaboration avec l'Université britannique de Coventry pour construire et fournir des solutions d'ingénierie de nouvelle génération, pour l'automobile et les secteurs manufacturiers.

Ce partenariat entreprendra une recherche sur les solutions de mobilité autonome et la dynamique des véhicules, dans le but de renforcer les capacités technologiques de LTTS pour ses clients mondiaux. En particulier, LTTS et l'Université de Coventry collaboreront en vue de développer des technologies et d'approfondir les compétences dans la conduite autonome, les véhicules électriques et les véhicules définis par logiciel.

En outre, l'université permettra aux ingénieurs LTTS d'acquérir des connaissances avancées dans les technologies automobiles et de fabrication et la durabilité, leur permettant de faire face à une myriade de défis liés aux mises à niveau technologiques.

Le partenariat devrait aboutir à la réunion d'experts partageant les mêmes idées, pour rechercher et développer de nouveaux produits, procédés et services ; à la création d'un vivier de talents qui aura un impact sur les économies locales et mondiales ; et à une relation de travail qui relie deux organisations mondiales, en vue de créer des changements dans le secteur des transports. La contribution de l’Université est dirigée par l’IFTC, qui mène des recherches sur la conception des transports, les véhicules électriques, connectés et autonomes, la cybersécurité et les technologies de fabrication.

Abhishek Sinha, directeur de l'exploitation et membre du conseil d'administration, L&T Technology Services, a déclaré : « Le potentiel de la technologie et de l'ingénierie pour perturber positivement nos vies n'est limité que par l'imagination. La stratégie GLOCAL (Global + Local) de LTTS a contribué à renforcer les relations à travers le monde, en brisant les barrières et en approfondissant l'écosystème régional comprenant le vivier de talents et l'économie locale. L'alliance IFTC-LTTS vise à accélérer les solutions de mobilité new-age pour l'industrie du transport à travers le monde, y compris les aspects de sécurité et de confort qui peuvent profiter à des millions de banlieusards. LTTS est ravi de collaborer avec l'Université de Coventry, en vue d’écrire un nouveau chapitre dans les services d'ingénierie des transports au Royaume-Uni et dans le monde ».

Le professeur Richard Dashwood, vice-chancelier adjoint (recherche) de l’Université de Coventry, a déclaré : « Ce partenariat avec LTTS souligne l’engagement de l’université en faveur de la recherche ayant un impact, en orientant la portée de notre expertise universitaire, pour soutenir les domaines dans lesquels nous pouvons faire une réelle différence. En tant que l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie et de technologie au monde, LTTS est un partenaire naturel de l'Université de Coventry et je suis impatient de soutenir cette relation, à mesure qu'elle grandira pour englober tous les thèmes pertinents de notre portefeuille de recherche ».

« L'IFTC est fière de travailler aux côtés de partenaires industriels de premier plan, pour concrétiser notre vision de solutions de transport adaptées aux villes du futur. LTTS s'intègre parfaitement à cet objectif et avec des travaux déjà bien avancés dans des domaines de collaboration clés et un certain nombre d'autres sujets d'intérêt déjà identifiés, je suis convaincu que cela apportera un immense avantage à long terme pour les deux partenaires », a déclaré leProfesseur Carl Perrin, Directeur général de l'IFTC, Université de Coventry.

Apprenez-en davantage sur l’excellent bilan de l’IFTC en matière d’engagement avec FEV, HORIBA MIRA and Unipart Manufacturing.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des processus. Avec notre le siège social en Inde, nous comptons plus de 16 400 employés répartis dans 17 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux, et 69 laboratoires d’innovation, au 31 mars 2021.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.