SAINT-PREX, Zwitserland & ROSEVILLE, Minn.--(BUSINESS WIRE)--Ferring Pharmaceuticals en Rebiotix, een Ferring-bedrijf, hebben vandaag de eerste presentatie aangekondigd van tussentijdse gegevens van een open-label fase 3-onderzoek dat sterke trends laat zien in werkzaamheid en veiligheid voor op microbiota gebaseerde levende biotherapeutische RBX2660 voor het verminderen van terugkerende Clostridioides difficile (C. difficile) -infectie gedurende zes maanden, consistent met eerdere bevindingen in het uitgebreide RBX2660 klinische ontwikkelingsprogramma. Aan de studie namen ook patiënten deel met de diagnose comorbide aandoeningen zoals inflammatory bowel disease (IBD) en irritable bowel syndrome (IBS). De ingeschreven patiënten weerspiegelen nauwgezet de terugkerende patiënten met C. difficile-infectie die zorgverleners dagelijks behandelen. De resultaten werden gepresenteerd op de Digestive Disease Week® (DDW) 2021, die vrijwel dit jaar plaatsvindt van 21-23 mei.

