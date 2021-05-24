武田宣布日本核准Moderna的新冠疫苗

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（「武田」）今天宣布，厚生勞動省(MHLW)依《藥物及醫療器材法》(Pharmaceuticals and Medical Devices Act)第14-3條專案核准Moderna的mRNA COVID-19疫苗TAK-919（現稱為Moderna肌肉注射COVID-19疫苗）在日本用於緊急使用。該核准的依據是武田在日本展開的Moderna COVID-19疫苗1/2期免疫原性和安全性臨床試驗的陽性臨床資料，該試驗顯示的免疫應答與Moderna在美國展開的關鍵性3期COVE試驗結果一致。武田計畫立即在日本開始供貨。

武田全球疫苗事業部總裁Rajeev Venkayya表示：「這是武田支持日本疫情因應措施的重要一步。截至目前，Moderna疫苗展現出卓越的安全性和效用，我們很高興將其提供給日本民眾。」

該核准是2020年10月與Moderna及日本政府的厚生勞動省(MHLW)宣布的三方協議的成果。獲得核准後，5,000萬劑TAK-919將於2021年上半年在日本供貨。武田同時與Novavax合作，在日本開發、製造和商品化Novavax的COVID-19候選疫苗(TAK-019)。

武田將Moderna肌肉注射COVID-19疫苗和Novavax候選疫苗引進日本的工作，得到了MHLW和日本醫療研究開發機構(AMED)的支持。

TAK-919臨床試驗和結果

武田正在日本展開一項安慰劑對照1/2期研究，評估間隔28天接種兩劑TAK-919的安全性和免疫原性。武田募集200例20歲及以上參加者。每例參加者在兩次接種時注入安慰劑或0.5毫升TAK-919。參加者在第二劑接種後隨訪12個月。

此次中期分析顯示，間隔28天接種兩劑0.5毫升TAK-919的人士中，第二劑28天後出現結合抗體和中和抗體滴度升高者達100%。該候選疫苗總體耐受良好，未見重大安全問題報導。武田計畫在同行評議的期刊上發表更多資料。

關於武田針對COVID-19所作的努力

當前，武田正透過多項活動和合作關係，採取綜合方法來治療和預防當前的COVID-19以及未來的全球大流行病，其參與的活動和合作包括但不限於：

武田對疫苗的承諾

疫苗每年可預防200萬至300萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。過去70年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處治一部分世界上最具挑戰性的感染性疾病，例如登革熱、COVID-19、茲卡和諾羅病毒。武田的團隊為疫苗開發、製造及全球可及性領域帶來出色的歷史記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線滿足世界上最緊迫的一部分公共衛生需求。如需瞭解更多資訊，請造訪www.TakedaVaccines.com。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，秉承我們對患者、員工和地球的承諾，武田致力於發現和交付轉變命運的藥品。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見遺傳疾病和血液學、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行針對性研發投入。我們正在專注於開發有助於改善患者生活的高度創新的藥品，努力推動新治療選擇的尖端，並發揮我們的升級版協作研發引擎和能力的優勢，以研製強大的、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善患者的生活品質，在約80個國家與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.takeda.com。

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醫療資訊

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