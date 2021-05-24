武田宣布日本核准Moderna的新冠疫苗

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（“武田”）今天宣布，厚生劳动省(MHLW)按《药品和医疗器械法》(Pharmaceuticals and Medical Devices Act)第14-3条特批Moderna的mRNA COVID-19疫苗TAK-919（现称为Moderna肌肉注射COVID-19疫苗）在日本用于紧急使用。该核准的依据是武田在日本开展的Moderna COVID-19疫苗1/2期免疫原性和安全性临床试验的阳性临床数据，该试验显示的免疫应答与Moderna在美国开展的关键性3期COVE试验结果一致。武田计划立即在日本开始发放。

武田全球疫苗事业部总裁Rajeev Venkayya表示：“这是武田支持日本疫情应对措施的重要一步。截至目前，Moderna疫苗展现出卓越的安全性和效用，我们很高兴将其提供给日本民众。”

该核准是2020年10月与Moderna及日本政府的厚生劳动省(MHLW)宣布的三方协议的成果。获批后，5,000万剂TAK-919将于2021年上半年在日本发放。武田同时与Novavax合作，在日本开发、制造和商业化Novavax的COVID-19候选疫苗(TAK-019)。

武田将Moderna肌肉注射COVID-19疫苗和Novavax候选疫苗引进日本的工作，得到了MHLW和日本医疗研究开发机构(AMED)的支持。

TAK-919临床试验和结果

武田正在日本开展一项安慰剂对照1/2期研究，评估间隔28天接种两剂TAK-919的安全性和免疫原性。武田募集200例20岁及以上参研者。每例参研者在两次接种时注入安慰剂或0.5毫升TAK-919。参研者在第二剂接种后随访12个月。

此次中期分析显示，间隔28天接种两剂0.5毫升TAK-919的人士中，第二剂28天后出现结合抗体和中和抗体滴度升高者达100%。该候选疫苗总体耐受良好，未见重大安全问题报道。武田计划在同行评议的期刊上发表更多数据。

关于武田针对COVID-19所作的努力

当前，武田正通过多项活动和合作关系，采取综合方法来治疗和预防当前的COVID-19以及未来的全球大流行病，其参与的活动和合作包括但不限于：

武田对疫苗的承诺

疫苗每年可预防200万至300万人死亡，并已改变了全球公共卫生。过去70年来，武田一直供应疫苗以保护日本人民的健康。现今，武田的全球疫苗业务正应用创新来处治一部分世界上最具挑战性的感染性疾病，例如登革热、COVID-19、寨卡和诺瓦克病毒。武田的团队给疫苗开发、制造及全球可及性领域带来出色的历史记录和大量知识，以推动疫苗后续产品线满足世界上最紧迫的一部分公共卫生需求。如需了解更多信息，请访问www.TakedaVaccines.com。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE: 4502/NYSE: TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承我们对患者、员工和地球的承诺，武田致力于发现和交付转变命运的药品。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见遗传疾病和血液学、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。如需了解更多信息，请访问：https://www.takeda.com。

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医疗信息

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