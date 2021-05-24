Power Integrations 推出適用於新型行動充電裝置的 InnoSwitch4-CZ 返馳式切換開關 IC

美國加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Power Integrations (Nasdaq：POWI) 這家節能型電源轉換領域的高壓積體電路領導廠商，今日宣佈推出 InnoSwitch™4-CZ 系列的高頻率、零電壓切換 (ZVS) 返馳式切換開關 IC。InnoSwitch4-CZ 裝置結合了採用 Power Integrations PowiGaN™ 技術的穩健 750 V 主開關和新穎的高頻主動箝位返馳式控制器，從而提供了適用於手機、平板電腦和筆記型電腦的全新超小型充電器。首批基於InnoSwitch4-CZ設備的消費性裝置今天由Anker（行動裝置充電專家）通過YouTube Live活動推出，可在此處訪問。

Power Integrations 執行長 Balu Balakrishnan 表示：「InnoSwitch4-CZ 系列 IC 的推出標誌著 GaN 技術的重要里程碑。PowiGaN 切換開關與我們的主動箝位解決方案 ClampZero 結合使用，可實現高效和極小型的設計。我們很高興與 Anker 團隊緊密合作，將這種新型的行動裝置充電器推向市場。」

Anker 執行長 Steven Yang 補充道：「我們很高興 Power Integrations 選擇我們作為其 InnoSwitch 4 晶片組的獨家合作夥伴。InnoSwitch4-CZ是Anker新型Nano II系列USB-C充電器的自然選擇。 其優異的整合度和效率是Nano II系列實現極小型設計的關鍵。」

編者註：在此處觀看有關InnoSwitch4-CZ的簡短視頻。

InnoSwitch4-CZ系列在一個緊湊的InSOP-24D封裝中集成了750 V開關，初級和次級控制器，，同步整流和安全額定反饋。 高達140 kHz的穩態開關頻率可最大程度地減小變壓器尺寸，從而進一步提高功率密度。

InnoSwitch4-CZ 系列在一個小型 InSOP-24D 封裝中整合了 750 V 切換開關、一次側和二次側控制器、ClampZero界面、同步整流和安全額定回授。高達 140 kHz 的穩態切換頻率可實現變壓器尺寸最小化，從而進一步提高功率密度。 與較早的主動箝位返馳式相比，InnoSwitch4-CZ和ClampZero的組合可提供高達95％的效率，並在線路電壓，系統負載和輸出電壓變化時保持非常高的效率。 這可以通過具有智能零電壓開關的主動箝位器的變頻非對稱控制來實現，從而實現不連續和連續導通兩種工作模式，從而極大地提高了設計靈活性，並在整個工作範圍內實現了效率的最大化。新型返馳式切換開關 IC 具有卓越的 CV/CC 準確度，不受外部元件的影響，且無負載功耗低於 30 mW，其中包括線路感測安全和保護功能。

InnoSwitch4-CZ IC 針對高效率的小型 USB-PD 轉換器、高達 110 W 的高密度返馳式設計和高效的 CV/CC 電源供應器，可提供可變輸出電壓、定電流分析。裝置受到全面保護，具有針對輸出過壓和欠壓保護的自動重新啟動或鎖定故障回應、多重輸出欠壓故障臨界值以及鎖定或磁滯一次側過溫保護功能。

可用性和資源

有關InnoSwitch4-CZ和ClampZero產品技術概括視頻，請點擊此處。新型 InnoSwitch4-CZ IC 的單價為 $3.85美元，每次訂購數量為 10,000 件。若要進一步查詢，請聯絡 Power Integrations 業務人員。

關於 Power Integrations

Power Integrations, Inc. 是高壓功率轉換專用半導體技術的領導創新廠商。該公司的產品在綠色能源生態系統中起著關鍵作用，不僅能夠利用可再生能源發電，還能在從毫瓦到兆瓦等各種應用中實現高效的功率傳輸及消耗。如需詳細資訊，請瀏覽 www.power.com。

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