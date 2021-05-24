Power Integrations推出用于新型移动充电设备的InnoSwitch4-CZ反激式开关IC

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)– 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations（纳斯达克股票代号：POWI）今天宣布推出InnoSwitch™4-CZ系列高频率、零电压开关(ZVS)反激式开关IC。InnoSwitch4-CZ器件集成了一个采用Power Integrations的PowiGaN™技术的可靠耐用的750V初级开关，以及一个新型高频有源箝位反激式控制器，可轻松设计出适用于手机、平板电脑和笔记本电脑的新型超紧凑型充电器。今天，全球移动设备充电专家Anker在 YouTube Live活动推出首批基于InnoSwitch4-CZ 器件的消费类充电设备，可点击此处观看。

Power Integrations首席执行官Balu Balakrishnan表示：“InnoSwitch4-CZ系列IC的推出标志着氮化镓(GaN)技术达到了一个重要里程碑。PowiGaN开关与我们的有源箝位解决方案ClampZero™结合使用，可实现高效的设计和极为紧凑的外形尺寸。我们很高兴与Anker团队密切合作，将这种新型的移动充电器推向市场。”

Anker创始人兼CEO阳萌表示，我们很高兴能成为PI公司InnoSwitch4芯片的独家首发合作伙伴。InnoSwitch4-CZ器件具有极为出色的集成和运行效率，是Anker Nano II USB-C系列能实现紧凑设计的关键所在。”

（备注：请点击观看有关InnoSwitch4-CZ的短视频）

InnoSwitch4-CZ产品系列采用薄型InSOP-24D封装，同时集成了750V开关、初级和次级控制器、ClampZero接口、同步整流以及符合安全标准的反馈电路。高达140kHz的稳态开关频率可最大程度地减小变压器尺寸，进一步提高功率密度。与之前的有源箝位反激式方法相比，InnoSwitch4-CZ和ClampZero的组合可使系统效率最高达到95％，并在整个输入电压、系统负载和输出电压变化时保持非常高的效率。这是通过具有智能零电压开关的有源箝位的变频非对称控制来实现，从而实现非连续和连续导通两种工作模式，从而极大地提高了设计的灵活性，并在整个工作范围内实现了效率的最大化。新型反激式开关IC具有优异恒压/恒流精度，不受外围元件的影响，并且在提供输入电压检测等安全及保护功能的情况下，其空载功耗小于30mW。

InnoSwitch4-CZ IC可提供可变的输出电压恒流特性，非常适合于高效紧凑型USB-PD适配器、高达110W的高功率密度反激设计和高效恒压/恒流电源。由于新器件可提供用于输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式，以及提供多个输出欠压故障阈值和锁存或迟滞初级过温保护，这些设备可受到全面保护。

供货及相关资源

有关InnoSwitch4-CZ和ClampZero产品技术介绍视频，请点击此处。新款InnoSwitch4-CZ IC基于10,000片的订货量每片单价额为3.85美元。如需更多信息，请联系Power Integrations的销售代表。

关于Power Integrations

Power Integrations, Inc.是一家专注于半导体领域高压功率变换的技术创新型公司。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分，可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和使用。有关详细信息，请访问网站www.power.com。

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