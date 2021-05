Klaar, voor de start, creëer: Cricut onthult innovaties om de creativiteitssnelheden te verdubbelen

SOUTH JORDAN, Utah--(BUSINESS WIRE)--Makers en knutselaars van de wereld kunnen nu sneller dan voorheen creëren met de Cricut Explore®3 en de Cricut Maker®3. Cricut is de leider in knutseltechnologie waarmee mensen kunnen ontwerpen, creëren en personaliseren met zijn slimme snijmachines. Of u nu prachtige stickers wilt ontwerpen, uw muren wilt opfleuren of gepersonaliseerde T-shirts wilt maken voor uw familie of vrienden, de Cricut Explore 3 en de Cricut Maker 3 snijden met een snelheid van wel acht inch per seconde. Het is nog nooit zo snel of gemakkelijk geweest om slimmer te creëren.

“Ik ben erg trots op wat ons team heeft bereikt”, zei Ashish Arora, CEO bij Cricut. “We wilden de ervaring naar een heel nieuw niveau tillen en ervoor zorgen dat onze volgende generatie snijmachines het voor iedereen gemakkelijker maakt om grotere projecten, meer projecten, veel sneller te maken.”

Net als de eerdere versies van deze snijmachines, kunt u met de Cricut Explore 3 en de Cricut Maker 3 gemakkelijk creatief aan de slag gaan met een breed scala aan materialen, waaronder Cricut Smart Materials® (Smart Vinyl, Smart Iron-on, Smart Paper). Makers kunnen nu ook sneden tot 12 feet in een keer maken, waardoor ze een hele nieuwe wereld van creatieve mogelijkheden binnen handbereik hebben.

Beide machines zijn vanaf 10 juni 2021 verkrijgbaar op Cricut.com en bij grote retailers vanaf 27 juni 2021.

Zie hoe uw creativiteit omhoog schiet met Cricut Explore 3

Vanaf $ 299 (adviesprijs fabrikant (Manufacturer Suggested Retail Price, MSRP)) snijdt de Cricut Explore 3 meer dan 100 materialen, waaronder karton, vinyl, transferpapier, glitterpapier en kurk, waardoor u een eindeloze reeks doe-het-zelf-projecten kunt maken.Met hoogwaardige snijprestaties die iedereen kan gebruiken, kunt u met deze machine snijden, tekenen, scoren en uw projecten verfraaien met onberispelijke tekst, gedetailleerde illustraties of gemakkelijk te vouwen plooien.

Laat uw creativiteit de vrije loop met de Cricut Maker 3

Vanaf $ 399 (MSRP) is de Cricut Maker 3 een krachtige en veelzijdige machine met de ultieme snijprestaties en veelzijdigheid. Met deze machine kunt u met meer dan 300 materialen creëren, van het meest delicate papier en stof tot hardere materialen zoals leer en balsahout, en dat allemaal met een ongelooflijke precisie. De Cricut Maker 3 is voorzien van het Adaptive Tool System™, het enige systeem dat op intelligente wijze de richting van uw mes en snijdruk regelt zodat het bij het materiaal past. Het ondersteunt het breedste scala aan gereedschappen voor snijden, arrangeren, schrijven en het toevoegen van een decoratief effect. Hiermee hebt u indrukwekkende precisie bij het maken van verschillende projecten.

Werkt met Design Space™

Zowel de Cricut Explore 3 als de Cricut Maker 3 zijn compatibel met gebruiksvriendelijke Design Space-software, verkrijgbaar voor pc, iOS en Android. Of u nu nieuw bent met het knutselen of een ervaren maker, met de Cricut Explore 3 en de Cricut Maker 3 kunt u overal en altijd de doe-het-zelf-magie waarmaken.

Over Cricut Inc.

Cricut Inc. is een creatief technologieplatform dat zich toelegt op het aanmoedigen van nieuwe manieren waarop mensen dingen thuis maken kunnen ervaren. De missie van Cricut is om het creatieve potentieel van zijn gebruikers te ontketenen met innovaties die ideeën tot leven brengen in de vorm van professioneel ogende, gepersonaliseerde handgemaakte projecten. Tot de toonaangevende producten van Cricut behoren zijn vlaggenschiplijn van slimme snijmachines, de Cricut Maker®-familie, de Cricut Explore®-familie en de Cricut Joy®, vergezeld door andere unieke gereedschappen zoals de Cricut EasyPress®, het Infusible Ink™-systeem en een diverse verzameling materialen. Naast het kernaanbod van Cricut, koestert het merk ook een bloeiende gemeenschap van miljoenen toegewijde gebruikers over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.