BANGALORE, India, e COVENTRY, Regno Unito--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), società leader globale specializzata in servizi ingegneristici, ha reso noto di avere sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Università di Coventry per la realizzazione e la distribuzione di soluzioni ingegneristiche di nuova generazione per i settori automobilistico e manifatturiero.

La partnership consentirà lo svolgimento di ricerche nel campo delle soluzioni per la mobilità autonoma e della dinamica dei veicoli allo scopo di rafforzare le capacità tecnologiche di LTTS a vantaggio dei clienti di tutto il mondo.

