斯倫貝謝宣布與AWS合作，將在AWS上部署DELFI Petrotechnical Suite

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣布與Amazon Web Services (AWS)展開合作，在AWS雲端部署由DELFI*認知E&P環境支援的以網域為中心的數位解決方案。AWS客戶可透過此次合作使用DELFI Petrotechnical Suite，其中包括斯倫貝謝的人工智慧(AI)增強應用程式以及AWS安全、廣泛且可靠的全球基礎架構的高效能運算。

斯倫貝謝數位與整合總裁Rajeev Sonthalia表示：「我們與AWS的合作完善了我們進一步擴大部署DELFI環境的策略，使更多的客戶能夠從AWS的地表下資料中受惠。我們與AWS的合作增加了DELFI支援型數位解決方案的使用率，能夠進一步為客戶提供不斷提高其生產力和業績的機會。」

此次合作使更多客戶能夠使用DELFI Petrotechnical Suite中的先進數位解決方案，從大量的資料來源中獲取深刻的見解，並將其應用於工作流程中，從而更快地做出更明智的決策。

AWS銷售與行銷資深副總裁Matt Garman表示：「有了AWS，斯倫貝謝可以充分利用極其全面的全球雲端服務，包括可以輕鬆與客戶應用程式整合的AI和機器學習服務。斯倫貝謝的雲端解決方案與AWS雲端的高效能、延展性和安全性相結合，可以提高效率，使客戶擁有更高的創新自由度——不過，這僅僅是個開始。透過結合自身專長，我們有能力加快包括新能源在內的整個能源領域的創新。」

與傳統運算解決方案相比，在AWS上部署和執行由DELFI環境支援的數位解決方案，可以使客戶在更短的時間內執行複雜的模型、電腦模擬並展開分析。

如需瞭解關於DELFI Petrotechnical Suite的更多資訊，請按此處。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB: NYSE)是一家致力於與客戶推展合作來獲取能源的科技公司。我們的員工來自於160多個國家，他們透過提供領先的數位化解決方案，部署創新科技，以幫助全球能源業實現業績和永續發展。憑藉覆蓋120多個國家的專業知識，斯倫貝謝透過合作來打造技術以獲取能源，從而造福所有民眾。

如需瞭解更多資訊，請造訪：www.slb.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所規定的「前瞻性陳述」，即有關未來而不是過去事件的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「或許」、「認為」、「計畫」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「應該」、「也許」、「將要」、「可能」、「目標」、「潛在」、「預測」以及其他類似詞彙。前瞻性陳述涉及不同程度的不確定事項，例如對數位技術的部署或預期效益的預測或預期。此類陳述會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於：無法從數位策略、倡議或合作夥伴關係中獲得預期收益；以及其他風險和不確定性，詳見我們最近向美國證券交易委員會提交的10-K、10-Q和8-K表格。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性變為現實（或此類事態變化導致的影響），或者事實證明基本推斷存在問題，那麼實際結果可能會與那些在前瞻性陳述中所描述的內容發生重大偏差。本新聞稿中的陳述僅代表本新聞稿發布之日觀點，無論因為新資訊、未來事件或其他原因，斯倫貝謝不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

*斯倫貝謝標誌

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