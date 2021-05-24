斯伦贝谢宣布与AWS合作，将在AWS上部署DELFI Petrotechnical Suite

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布与Amazon Web Services (AWS)展开合作，在AWS云端部署由DELFI*认知E&P环境支持的以域为中心的数字解决方案。AWS客户可借助此次合作使用DELFI Petrotechnical Suite，其中包括斯伦贝谢的人工智能(AI)增强应用程序以及AWS安全、广泛且可靠的全球基础设施的高性能计算。

斯伦贝谢数字与集成总裁Rajeev Sonthalia表示：“我们与AWS的合作完善了我们进一步扩大部署DELFI环境的策略，使更多的客户能够从AWS的地下数据中获益。我们与AWS的合作增加了DELFI支持型数字解决方案的使用率，能够进一步为客户提供不断提高其生产力和业绩的机会。”

此次合作使更多客户能够使用DELFI Petrotechnical Suite中的先进数字解决方案，从大量的数据源中获取深刻的见解，并将之应用于工作流程中，从而更快地做出更明智的决策。

AWS销售与营销高级副总裁Matt Garman表示：“有了AWS，斯伦贝谢可以充分利用极其全面的全球云服务，包括可以轻松与客户应用程序整合的AI和机器学习服务。斯伦贝谢基于云的解决方案与AWS云的高性能、可扩展性和安全性相结合，可以提高效率，使客户拥有更高的创新自由度——不过，这仅仅是个开始。通过结合自身专长，我们有能力加快包括新能源在内的整个能源领域的创新。”

与传统计算解决方案相比，在AWS上部署和运行由DELFI环境支持的数字解决方案，可以使客户在更短的时间内运行复杂的模型、计算机模拟并展开分析。

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关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB: NYSE)是一家致力于与客户开展合作来获取能源的科技公司。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专业知识，斯伦贝谢通过合作来打造技术以获取能源，从而造福所有民众。

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有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所规定的“前瞻性陈述”，即有关未来而不是过去事件的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“认为”、“计划”、“可以”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“也许”、“将要”、“可能”、“目标”、“潜在”、“预测”以及其他类似词语。前瞻性陈述涉及不同程度的不确定事项，例如对数字技术的部署或预期效益的预测或预期。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于：无法从数字战略、倡议或合作伙伴关系中获得预期收益；以及其他风险和不确定性，详见我们最近向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K表格。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，那么实际结果可能会与那些在前瞻性陈述中所描述的内容发生重大偏差。本新闻稿中的陈述仅代表本新闻稿发布之日观点，无论因为新信息、未来事件或其他原因，斯伦贝谢不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

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