Pronti, partenza, crea: Cricut rivela le innovazioni che raddoppieranno la velocità della creatività

I creatori e gli artigiani del mondo possono da oggi realizzare i loro progetti più rapidamente con Cricut Explore®3 e Cricut Maker®3. Con le sue macchine da taglio smart, Cricut è il leader nella tecnologia per l'artigianato creativo che consente alle persone di ideare, creare e personalizzare. Se si vogliono realizzare decalcomanie ornamentali, ravvivare le pareti di casa o creare T-shirt personalizzate per i propri cari, Cricut Explore 3 e la Cricut Maker 3 tagliano a una velocità che raggiunge i venti centimetri (otto pollici) al secondo. Essere creativi non è mai stato così facile o veloce.

“Sono orgoglioso del nostro team e di quanto ha compiuto” ha affermato Ashish Arora, CEO di Cricut. “Puntavamo non solo a raggiungere un livello del tutto nuovo nell’esperienza utente, ma anche a fare in modo che la prossima generazione delle nostre macchine da taglio consentisse non solo la creazione di progetti più grandi, in numero e portata, ma anche il più velocemente e facilmente possibile.”

Analogamente alle loro antesignane, Cricut Explore 3 e Cricut Maker 3 consentono all’utente di sprigionare la propria creatività avvalendosi di un’ampia gamma di materiali, tra cui i Cricut Smart Materials® (Smart Vinyl, Smart Iron-on, Smart Paper). I creatori possono ora tagliare in una sola volta anche 3,6 metri (12 piedi), aprendosi a un mondo di possibilità creative.

Entrambe le macchine saranno disponibili sul sito Cricut.com dal 10 giugno 2021 e presso i maggiori rivenditori a partire dal 27 giugno 2021.

La creatività prende il volo con Cricut Explore 3

Con un prezzo iniziale suggerito di 299 USD, Cricut Explore 3 può tagliare oltre 100 materiali diversi, tra cui cartoncino, vinile, materiali a trasferimento termico, carta con brillantini e sughero, con cui realizzare un’infinità di progetti DYI. Con prestazioni di taglio di alta qualità e una tecnologia intuitiva, gli utenti possono utilizzare questa macchina per tagliare, disegnare e incidere, così come per decorare i propri progetti con testo inappuntabile, illustrazioni dettagliate o pieghe facili da creare.

Sprigionare la propria creatività con Cricut Maker 3

Con un prezzo iniziale suggerito di 399 USD, Cricut Maker 3 è una macchina potente e versatile che propone le funzionalità più avanzate in termini di prestazioni e versatilità. Con questa macchina si può creare utilizzando oltre 300 materiali diversi, dalla carta e dai tessuti più delicati fino a materiali più spessi, come pelle e legno di balsa, il tutto con straordinaria precisione. Cricut Maker 3 propone l’Adaptive Tool System™, il solo sistema che controlla in modo intelligente la direzione della lama, che taglia applicando la giusta pressione in funzione del materiale. Il sistema è compatibile con un’ampia gamma di strumenti per il taglio, l’incisione, la scrittura e l’aggiunta di effetti ornamentali, sempre con la massima precisione, indipendentemente dal progetto.

Interagisce con Design Space™

Cricut Explore 3 e Cricut Maker 3 sono entrambi compatibili con il software di facile impiego Design Space, disponibile nelle versioni per desktop, iOS e Android. Dai creatori alle prime armi fino ai più esperti, con Cricut Explore 3 e Cricut Maker 3 tutti potranno realizzare la magia del DIY, ovunque e sempre.

Informazioni su Cricut Inc.

Cricut Inc. è una società con una piattaforma tecnologica per la creatività dedicata a incoraggiare le persone a trovare nuovi modi per realizzare i propri progetti a casa. La missione di Cricut è di sprigionare il potenziale creativo dei suoi utenti con innovazioni che consentono alle idee di assumere la forma di progetti realizzati a mano, personalizzati e dall’aspetto professionale. I prodotti leader del settore di Cricut includono la sua linea di macchine da taglio smart di punta - la famiglia Cricut Maker®, la famiglia Cricut Explore® e Cricut Joy® - affiancate da altri strumenti esclusivi come Cricut EasyPress®, il sistema Infusible Ink™ e una raccolta diversificata di materiali. Oltre al portafoglio di prodotti principali di Cricut, il brand incoraggia e promuove le attività di una fiorente community di milioni di utenti dedicati in tutto il mondo.

