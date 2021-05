OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (“Takeda”) heeft vandaag aangekondigd dat het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW) speciale goedkeuring heeft verleend op grond van artikel 14-3 van de Pharmaceuticals and Medical Devices Act voor noodgebruik van Moderna’s mRNA COVID-19-vaccin, TAK-919, nu bekend als COVID-19 Vaccine Moderna intramusculaire injectie, in Japan. De goedkeuring is gebaseerd op positieve klinische gegevens van Takeda’s Fase 1/2 immunogeniciteits- en veiligheidsonderzoek naar Moderna’s COVID-19-vaccin in Japan, dat een immuunrespons liet zien die consistent was met de resultaten van Moderna’s cruciale Fase 3 COVE-studie uitgevoerd in de Verenigde Staten. Takeda is van plan om onmiddellijk met de distributie in Japan te beginnen.

