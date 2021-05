RALEIGH, NC & AUCKLAND, Nieuw-Zeeland--(BUSINESS WIRE)--Argenta Limited (“Argenta”), de enige wereldwijde contractonderzoeksorganisatie (CRO) en contractontwikkelings- en productieorganisatie (CDMO) gespecialiseerd in diergezondheid, en NovaQuest Capital Management ( “NovaQuest”) kondigde vandaag een productfinancieringsovereenkomst van $ 30 miljoen aan voor de ontwikkeling van verschillende innovatieve diergeneesmiddelen.

De samenwerking maakt gebruik van het kapitaal en de expertise van NovaQuest en de kennis en knowhow van Argenta op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die de diergezondheid bevorderen.

“De kapitaalinvestering van NovaQuest versnelt de strategie van Argenta om innovatieve oplossingen en Molecule to Market-diensten aan te bieden via wereldwijde partnerships. We zijn verheugd over de samenwerking met NovaQuest en we kijken ernaar uit om ons partnerschap in de toekomst te versterken met aanvullende programma’s ”, aldus Ben Russell, CEO van Argenta.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.