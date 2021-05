Schlumberger anuncia colaboração com AWS para implantar Suíte petrotécnica DELFI na AWS

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje uma colaboração com a Amazon Web Services (AWS) para implantar soluções digitais centradas em domínio, habilitadas pelo ambiente de E&P cognitivo DELFI*, na nuvem, com a AWS. Essa colaboração trará os clientes da AWS para a Suíte petrotécnica DELFI, que fornece acesso a aplicativos da Schlumberger aprimorados por IA e computação de alto desempenho da segura, ampla e confiável infraestrutura da AWS.

“Nossa parceria com a AWS complementa nossa estratégia para expandir ainda mais o acesso ao ambiente DELFI para que mais clientes possam se beneficiar de seus dados de subsuperfície”, disse Rajeev Sonthalia, presidente de digital e integração da Schlumberger. “Ao aumentar o acesso às soluções digitais habilitadas por DELFI, nossa colaboração com a AWS dá acesso aos clientes a mais oportunidades para que melhorem continuadamente sua produtividade e desempenho.”

A colaboração permite que mais clientes utilizem soluções digitais avançadas na Suíte petrotécnica DELFI para extrair profundos insights de um grande grupo de fontes de dados e aplicar esses insights em seus fluxos de trabalho para uma melhor e mais rápida tomada de decisão.

“Com a AWS, a Schlumberger pode alavancar o conjunto mais completo de serviços de nuvem do mundo, incluindo serviços de IA e aprendizado de máquina que possam facilmente ser integrados aos aplicativos do cliente”, afirmou Matt Garman, vice-presidente sênior de vendas e marketing da AWS. “As soluções baseadas em nuvem da Schlumberger combinadas com o alto desempenho, escalabilidade e segurança da nuvem AWS, aumentam a eficiência para que clientes tenham mais liberdade para inovar — e isso é apenas o começo. Ao combinar nossas experiências, temos o potencial de acelerar a inovação em todo o setor de energia, incluindo novas energias.”

Implantando soluções digitais habilitadas pelo ambiente DELFI e rodando na AWS, clientes podem executar modelos complexos, simulações de computador e análises em uma fração do tempo comparado às soluções tradicionais de computação.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

