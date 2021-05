Blinkist choisit Monte Carlo pour délivrer des pipelines de données plus fiables grâce à l’observabilité des données

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Monte Carlo, société spécialisée dans la fiabilité des données, a annoncé aujourd’hui que Blinkist, application de micro-apprentissage basée à Berlin, avait choisi Monte Carlo afin d’obtenir des données plus fiables via l’observabilité des données.

En tant qu’entreprise à forte croissance comptant plus de 16 millions d’utilisateurs dans le monde, Blinkist tire parti du marketing à rendement rémunéré pour favoriser l’acquisition de clients — et ces canaux s’appuient sur des données comportementales précises pour optimiser les dépenses de campagne. Comme dans de nombreuses entreprises aujourd’hui, les équipes d’ingénierie des données de Blinkist sont confrontées à des pipelines brisés, à des données manquantes ou inexactes, et par conséquent à un manque de confiance dans les données au sein de leur organisation.

Monte Carlo est une plateforme d’observabilité des données de bout en bout, qui permet aux équipes de données d’entreprises telles que Blinkist de surveiller de manière fluide l’état de santé de leurs actifs de données, en appliquant les principes éprouvés de l’observabilité des données. Dans le même temps, Monte Carlo fournit aux responsables des données ainsi qu’à d’autres acteurs des données un aperçu global sur l’état de santé et la fiabilité des données de leur entreprise dans le cadre de cas d’utilisation d’entreprise critiques.

« Pour Blinkist, le fait de posséder des données fiables et sûres est crucial pour la réussite de notre activité. Lorsque la pandémie a frappé, les données en temps réel sont devenues encore plus cruciales pour comprendre la réalité du quotidien de notre public », a déclaré Gopi Krishnamurthy, directeur de l’ingénierie chez Blinkist. « Les inexactitudes étaient à la fois chronophages et coûteuses ; notre équipe consacrait 50 % de son temps à les corriger. Monte Carlo nous a permis d’adopter des principes techniques de fiabilité des données, et a augmenté la transparence sur l’état de santé de nos données au sein de l’entreprise. »

Après avoir adopté Monte Carlo, les alertes intelligentes et la surveillance automatisée de la plateforme ont permis aux ingénieurs des données de Blinkist de récupérer jusqu’à 120 heures par semaine, et de se focaliser sur l’innovation et les produits, plutôt que de faire face à des problèmes de données. La plateforme de Monte Carlo aide également leur équipe à établir une confiance organisationnelle dans les données, en fournissant une visibilité sur les problèmes, et délivre la confiance dont ont besoin les ingénieurs de Blinkist pour mettre en œuvre et conserver des accords de niveau de service (Service Level Agreement, SLA) spécifiques aux données.

Grâce à la mise en place de données plus fiables et plus précises, les spécialistes du marketing de Blinkist peuvent désormais prendre des décisions rapides afin d’améliorer le ciblage et la performance, ce qui permet de générer des recettes globales supérieures pour l’entreprise.

« Nous sommes ravis que Blinkist ait choisi Monte Carlo en tant que partenaire pour la fiabilité de leurs données », a déclaré Barr Moses, PDG et cofondateur de Monte Carlo. « Dans l’environnement d’aujourd’hui, les données constituent l’actif le plus important d’une entreprise. Notre équipe est fière d’aider Blinkist à libérer le potentiel de ses données. »

À propos de Monte Carlo

À l’heure où les entreprises recourent de plus en plus aux données pour prendre de meilleures décisions, il est crucial que ces données soient exactes et fiables. Qualifiée par Forbes de New Relic pour les équipes de données et financée par Accel et GGV, Monte Carlo résout le problème coûteux des données brisées grâce à sa plateforme d’observabilité des données entièrement automatisée et certifiée SOC-2.

À propos de Blinkist

Blinkist est une application de micro-apprentissage basée à Berlin, qui s’est développée pour atteindre plus de 16 millions d’utilisateurs dans le monde depuis son lancement en 2012. Pionnière dans les nouveaux formats d’apprentissage audio, la société possède une bibliothèque de plus de 4 000 titres transformés en « Blinks », qui incluent des thèmes tels que société et culture, bien-être, éducation, leadership, et bien plus encore. Les produits de Blinkist sont élaborés par des experts éditoriaux en collaboration avec de prestigieux experts créateurs dans un large éventail de domaines. Ils sont disponibles dans les formats Blinks, Audiobooks, et désormais Shortcasts, sur tous les appareils mobiles iOS et Android.

