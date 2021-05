VICTORIA, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB en LBTYK), een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven voor geconvergeerde video, breedband en communicatie, zet de uitrol van Remote PHY (R-PHY) -technologie in Europa voort, met de steun van Vector Technologies en Vecima Networks Inc. (TSX: VCM). Het partnerschap zal Liberty Global op weg helpen naar het leveren van 10 Gbps-connectiviteit in hun Europese voetafdruk.

De gezamenlijk ontwikkelde R-PHY-oplossing van de volgende generatie omvat de Entra ERM112 RPD-module (Remote PHY Device) van Vecima in de ACCERON Compact R-PHY Node van Vector Technologies. De volledig interoperabele oplossing versnelt de implementatie van Distributed Access Architecture (DAA) in het toegangsnetwerk van Liberty Global en stelt Liberty Global in staat om hun 10G-netwerkroadmap te vervullen, wat de volgende grote sprong in snelheid, capaciteit en lage latentie oplevert.

