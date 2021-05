RALEIGH, N.C. & AUCKLAND, Nuova Zelanda--(BUSINESS WIRE)--Argenta Limited (“Argenta”), l'unica organizzazione globale di ricerca a contratto (CRO) e organizzazione di sviluppo e produzione (CDMO) specializzata nella salute degli animali, e NovaQuest Capital Management (“NovaQuest”) hanno annunciato oggi un accordo per il finanziamento di prodotti da $30 milioni per lo sviluppo di diversi farmaci innovativi per uso veterinario.

La collaborazione sfrutta il capitale e l'esperienza di NovaQuest, e le conoscenze e competenze di Argenta nelle attività di ricerca e sviluppo che fanno avanzare la salute degli animali.

“L'investimento del capitale di NovaQuest accelera la strategia di Argenta per fornire soluzioni innovative e servizi di Molecule to Market attraverso collaborazioni globali. Siamo felici di collaborare con NovaQuest e guardiamo con aspettativa al rafforzamento del nostro sodalizio con altri programmi in futuro”, ha dichiarato Ben Russell, CEO di Argenta.

