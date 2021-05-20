Humanigen和鼎康生物签署COVID-19治疗候选药物Lenzilumab的制造协议

加州伯灵格姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Humanigen, Inc. (Nasdaq:HGEN) (“Humanigen”)是一家临床阶段生物制药公司，专注于通过其先导候选药物lenzilumab™预防和治疗称为“细胞因子风暴”(cytokine storm)的过度免疫应答。公司和世界一流的合同开发与制造组织(CDMO)鼎康生物（Chime Biologics，简称“鼎康” ）今天宣布已签订一份制造服务协议，在获得美国以外地区（包括欧洲、英国、印度和巴西）的必要监管授权或批准后为Humanigen生产供市售的lenzilumab原料药和成品。

Humanigen首席执行官Cameron Durrant, MD, MBA表示：“随着近期lenzilumab LIVE-AIR 3期临床试验结果的发布，我们欣然与鼎康建立伙伴关系，以帮助我们计划的lenzilumab商业生产。在聚焦品质、技术能力、供应链和经济标准的竞标流程之后，我们选择鼎康作为我们向美国以外市场供应lenzilumab的首家国外CDMO。”

按该协议条款，鼎康将在中国使用先进的模块化单次使用KuBio (Cytiva)生物制剂设施。该设施的细胞培养能力为2.4万升，计划扩产至14万升，鼎康愿意每年为Humanigen生产投入至少5.6万升。技术转让工作已启动，并计划在2022年提供成品。

鼎康生物首席执行官曾宪放(John Zeng)博士表示：“我们很高兴入选Humanigen的制造伙伴，在美国以外供应lenzilumab。自2013年以来，鼎康生物已开发和生产30多种产品，从其最新一代的单次使用设施向20多个国家供货。我们为我们在品质、合规性、生物加工专长和成本效益方面的往绩感到自豪，非常期待在这一重要项目中为Humanigen提供支持。”

关于鼎康生物

鼎康生物是世界一流的CDMO，在中国设有运营机构，为生物制药的开发和制造提供以客户为中心的实惠外包服务。其GE KuBio设施位于武汉光谷生物城技术产业开发区。鼎康生物已通过ISO 14001:2015和ISO 45001:2018认证，致力于保持最高级别的完整性。自2016年以来，鼎康生物一直向全球客户提供用于临床前和临床阶段的临床材料，并支持从IND支持研究到后期CMC的生产规模，从50升、200升、500升到2,000升。从那时起，鼎康生物已向全球20多个国家供应临床用品。https://chimebiologics.com/

关于Humanigen, Inc.

Humanigen, Inc.正通过其新颖的、尖端的GM-CSF中和及基因敲除平台，开发其治疗癌症和传染病的临床和临床前治疗药物阵容。Humanigen当务之急是开发lenzilumab用于治疗住院低氧COVID-19患者。Humanigen近期宣布计划启动一项随机、多中心、可能用于报批的2期研究，以评估lenzilumab联合所有市售CD19 CAR-T疗法对弥漫性大B细胞淋巴瘤的有效性和安全性。

Humanigen同时专注于运用提高有效性的策略研制下一代组合式基因编辑CAR-T治疗药物，同时采用GM-CSF基因敲除技术来控制毒性。此外，Humanigen正在开发自家专利阵容：用于各种实体癌的同类首创专利EphA3-CAR-T、用于各种嗜酸性粒细胞疾病的EMR1-CAR-T。Humanigen同时在探索其GM-CSF中和技术（通过使用lenzilumab作为中和抗体或通过GM-CSF基因敲除）联合其他CAR-T、双特异性或自然杀伤(NK) T细胞结合免疫治疗药物的疗效，以打破有效性/毒性关联，包括预防和/或治疗接受异基因造血干细胞移植(HSCT)患者的移植物抗宿主病(GvHD)。欲了解更多信息，请访问www.humanigen.com，在LinkedIn、Twitter 和Facebook上关注Humanigen。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的除历史事实之外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述反映管理层对未来绩效或事件的现有认识、假设、判断和预期。尽管管理层认为此类陈述反映的预期是合理的，但他们无法保证此类预期将被证明是正确的，您应了解实际事件或结果与前瞻性陈述的内容可能存在实质性差异。诸如“将要”、“预期”、“意图”、“计划”、“潜力”、“可能”、“目标”、“加速”、“继续”等措辞及类似表述可识别前瞻性陈述，包括但不限于有关下列的陈述：鼎康生物生产市售lenzilumab产品的数量和时间表，以及Humanigen对Humanigen现有产品线中的技术的信念。

前瞻性陈述受制于若干风险和不确定性，包括但不限于：公司缺乏盈利能力及可能需要追加资本来增长业务的固有风险；其依赖合作伙伴来进一步开发其候选产品；开发、获得必要的法规授权及核准及上市任何新药的固有不确定性；未决或未来诉讼的结果；以及Humanigen向美国证券交易委员会提交的定期和其他文件的“风险因素”章节等处所述的各种风险和不确定性。

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