LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger kondigde vandaag een samenwerking aan met Amazon Web Services (AWS) om domeingerichte digitale oplossingen, mogelijk gemaakt door de DELFI* cognitieve E & P-omgeving, in de cloud te implementeren met AWS. Deze samenwerking brengt AWS-klanten naar de DELFI Petrotechnical Suite, die toegang biedt tot AI-verbeterde applicaties van Schlumberger en high-performance computing vanuit de veilige, uitgebreide en betrouwbare wereldwijde infrastructuur van AWS.

“Ons partnerschap met AWS vormt een aanvulling op onze strategie om de toegang tot de DELFI-omgeving verder uit te breiden, zodat meer klanten kunnen profiteren van hun ondergrondse gegevens”, aldus Rajeev Sonthalia, president, Digital & Integration, Schlumberger. “Door de toegang tot digitale oplossingen van DELFI te vergroten, biedt onze samenwerking met AWS meer mogelijkheden voor klanten om hun productiviteit en prestaties continu te verbeteren.”

