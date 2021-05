Argenta conclut un accord de financement de produits de 30 millions de dollars avec NovaQuest en vue d'accélérer le développement de nouveaux produits vétérinaires

RALEIGH, Caroline du Nord et AUCKLAND, Nouvelle-Zélande--(BUSINESS WIRE)--Argenta Limited ("Argenta"), le seul organisme mondial de recherche sous contrat (CRO) et de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisé dans la santé animale, et NovaQuest Capital Management ("NovaQuest") annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord de financement de produits pour un montant de 30 millions de dollars destiné au développement de plusieurs produits pharmaceutiques vétérinaires innovants.

Cette collaboration exploite le capital et l'expertise de NovaQuest, ainsi que les connaissances et le savoir-faire d'Argenta dans les activités de recherche et de développement qui font avancer la santé animale.

"L'investissement en capital de NovaQuest dynamise la stratégie d'Argenta qui consiste à fournir des solutions innovantes et des services de la molécule au marché par le biais de partenariats mondiaux. Nous sommes ravis de collaborer avec NovaQuest et nous espérons renforcer notre partenariat par le biais de programmes supplémentaires à l'avenir", a déclaré Ben Russell, PDG d'Argenta.

Argenta conduira les activités de R&D à partir de ses sites aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande et exploitera des technologies exclusives d'administration de médicaments pour développer ce qui devrait être la prochaine génération de produits pharmaceutiques vétérinaires. Argenta et NovaQuest chercheront des partenaires commerciaux au fur et à mesure de l'avancement du projet.

"Ce projet constitue une étape historique pour Argenta et représente une avancée dans notre engagement à fournir des innovations à l'industrie de la santé animale. Je suis enthousiaste à l'idée de mettre à profit notre expertise en matière de développement de produits, notre propriété intellectuelle et notre technologie pour accélérer certaines des nombreuses options disponibles", a commenté Edward McGruder, responsable mondial de la recherche, du développement et de l'innovation chez Argenta.

Pour NovaQuest, une société d'investissement de premier plan dans le secteur de la biopharmacie et des sciences de la vie, riche d'une vaste expérience dans le financement de produits de santé humaine, il s'agit de sa première collaboration de cette nature dans le domaine de la santé animale.

"Nous sommes ravis de cette collaboration avec Argenta, un leader mondial de confiance dans le secteur de la santé animale. Grâce à cet investissement, nous élargissons l'engagement de NovaQuest à financer la recherche d'innovations dans le domaine de la santé animale à travers un large éventail d'entreprises et de produits", a déclaré Jonathan Tunnicliffe, directeur des investissements de NovaQuest.

"L'engagement de NovaQuest à innover dans le secteur de la santé animale, associé aux capacités et à l'expertise inégalées d'Argenta en matière de développement de bout en bout, rend cette collaboration vraiment passionnante", a déclaré Brian Axe, directeur général de NovaQuest.

Les deux entreprises sont impatientes de démarrer ce projet de développement de produits pour contribuer à accélérer l'innovation dans le secteur de la santé animale.

Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP a agi comme conseiller juridique de NovaQuest.

À propos de NovaQuest

Fondée en 2000 par une équipe de professionnels accomplis du secteur, NovaQuest Capital Management est une société d'investissement de premier plan dans le domaine de la biopharmacie et des sciences de la vie. NovaQuest est à l'origine d'une solution de financement de produits pour l'industrie, fournissant un financement à risque et sans effet de dilution qui permet aux entreprises partenaires de faire avancer les essais cliniques essentiels, de lancer de nouvelles marques, d'obtenir des licences pour des produits et d'acquérir des produits ou des entreprises rentables. NovaQuest a investi dans de nombreux actifs biopharmaceutiques dans des domaines thérapeutiques offrant un taux de réussite clinique supérieur à la moyenne de l'industrie. NovaQuest gère actuellement plus de 2,2 milliards de dollars de capital et investit activement à partir du Pharma Opportunities Fund V, évalué à 1,2 milliard de dollars, en étudiant les opportunités mondiales dont les besoins de financement varient entre 30 et 100 millions de dollars. En s'appuyant sur sa plateforme de base, NovaQuest étend sa stratégie pour apporter le capital dont le secteur de la santé animale a tant besoin. NovaQuest évalue et investit activement dans des opportunités dans tous les segments de l'industrie animale et dans toutes les régions du monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.novaquest.com

À propos d'Argenta

Argenta est la seule organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) et de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) consacrée à la santé animale. Fondée en 2006 en Nouvelle-Zélande, les employés talentueux, diversifiés et engagés d'Argenta se consacrent quotidiennement à l'excellence en matière de santé animale pour ses clients du monde entier. Avec des activités de recherche et de fabrication BPF en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Argenta est présent "de la molécule au marché" en partenariat avec ses clients pour répondre à leurs besoins en matière de R&D, de réglementation, de recherche clinique et de fabrication tout au long du processus de développement des produits vétérinaires. Pour plus d'informations sur Argenta, rendez-vous sur le site www.argentaglobal.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.