Monte Carlo, società specializzata in applicativi di affidabilità dei dati, ha annunciato oggi che l'app di microapprendimento Blinkist ha scelto Monte Carlo per assicurare una maggiore affidabilità dei dati attraverso la loro osservabilità.

Come società in rapida crescita, con oltre 16 milioni di utenti in tutto il mondo, Blinkist sfrutta il performance marketing (pubblicità basata sulle prestazioni) a pagamento per favorire l’acquisizione della clientela e ottimizzare le spese per le campagne promozionali nei canali di marketing basandosi su dati comportamentali accurati. Come molte altre aziende, i team di ingegnerizzazione dei dati di Blinkist si sono trovati oggi di fronte a canali di comunicazione interrotti, dati assenti o imprecisi e conseguente inaffidabilità dei dati a livello aziendale.

Monte Carlo è una piattaforma di osservabilità dei dati a tutto campo che consente ai team addetti al loro trattamento presso società come Blinkist di monitorare senza soluzioni di continuità lo stato di salute delle proprie banche dati applicando ai dati gli sperimentati principi dell’osservabilità delle applicazioni.

