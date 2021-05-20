Lineage Logistics宣佈為職業高爾夫球選手Justin Thomas提供多年贊助

密西根州諾維市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的創新型溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商Lineage Logistics, LLC（“Lineage”或「公司」）今天宣佈，公司將為職業高爾夫球選手Justin Thomas提供多年贊助。

作為Lineage贊助的一部分，Thomas將在官方錦標賽和相關公共活動中佩戴Lineage的標誌，而Lineage將透過捐贈和活動支援，向Justin Thomas基金會及其相關慈善機構捐贈10萬美元。

Lineage共同執行董事長、創建和管理Lineage的Bay Grove公司共同創辦人Kevin Marchetti表示：「我欣然歡迎Justin加入Lineage大家庭。和Lineage一樣，Justin年輕、充滿活力，並處於他所在領域的頂端。我們都堅定地致力於超越自我，回饋社區。我相信，透過我們的合作，我們能夠一起產生正向影響。」

Thomas表示：「在我的職業生涯關鍵時期，我非常感謝Lineage對我的支持和信任。Lineage的宗旨是幫助為全世界提供糧食，並且與家族企業有深厚的關係，這引起了我個人的共鳴。我期待雙方的合作能在未來幾年裡在高爾夫球場內外再創佳績。」

Thomas目前在世界高爾夫官方排名(Official World Golf Ranking)中位居第二，也是PGA巡迴賽(PGA TOUR)最有成就和最受歡迎的高爾夫球選手之一。年僅28歲的他已拿下美國職業高爾夫球錦標賽(PGA Championship)、聯邦快遞杯賽(FedExCup)和球員錦標賽(THE PLAYERS Championship)等賽事冠軍。Thomas也是PGA巡迴賽史上繼傳奇人物Jack Nicklaus、Johnny Miller和Tiger Woods之後，又一位在28歲之前贏得14場比賽的選手。

關於Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球首屈一指的溫控工業房地產投資信託(REIT)和物流解決方案提供商。其全球網路由350多處座落在戰略性位置的設施組成，總容量超過20億立方英尺，廣泛分佈於北美、歐洲、亞太和南美等15個國家。Lineage在端到端物流解決方案方面的業界領先專長，無與倫比的不動產網路及對創新科技的開發與部署，有助於提升配送效率，推進永續發展，並減少供應鏈浪費。最重要的是，作為Feeding America富有遠見的合作夥伴，Lineage幫助為這個世界提供糧食。憑藉業界領先的創新和永續計畫，Lineage在《Fast Company》雜誌2019年全球創新企業排行榜上榮膺資料科學企業榜首，綜合排名第23名。此外，Lineage還入選《財星》雜誌2020年「改變世界」排行榜。(www.lineagelogistics.com)

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