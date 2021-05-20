Lineage Logistics宣布向职业高尔夫球员Justin Thomas提供多年赞助

密歇根州诺维市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的创新型温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商Lineage Logistics, LLC（“Lineage”或“公司”）今天宣布，公司将向职业高尔夫球员Justin Thomas提供多年赞助。

作为Lineage赞助的一部分，Thomas将在官方锦标赛和相关公共活动中佩戴Lineage的标识，而Lineage将通过捐赠和活动支持向Justin Thomas基金会及其相关慈善机构捐赠10万美元。

Lineage联席执行董事长、创建和管理Lineage的Bay Grove公司的联合创始人Kevin Marchetti表示：“我很高兴欢迎Justin加入Lineage大家庭。和Lineage一样，Justin年轻、充满活力，并处于他所在领域的顶端。我们都坚定地致力于超越自我，回馈社区。我相信，通过我们的合作，我们能够共同产生积极影响。”

Thomas表示：“在我当前职业生涯的关键时期，我非常感谢Lineage对我的支持和信任。Lineage的宗旨是帮助为全世界提供粮食，并且与家族企业建有深厚联系，这引起了我个人的共鸣。我期待通过我们的合作，在未来的几年里在高尔夫球球场内外再创佳绩。”

Thomas目前在世界高尔夫官方排名(Official World Golf Ranking)中位列第二，也是美巡赛(PGA TOUR)最有成就和最受欢迎的高尔夫球员之一。年仅28岁的他已拿下美国职业高尔夫球锦标赛(PGA Championship)、联邦快递杯赛(FedExCup)和球员锦标赛(THE PLAYERS Championship)等赛事冠军。Thomas也是PGA巡回赛史上继传奇人物Jack Nicklaus、Johnny Miller和Tiger Woods之后，又一位在28岁之前赢得14场比赛的球员。

关于Lineage Logistics

Lineage Logistics是全球首屈一指的温控工业房地产投资信托(REIT)和物流解决方案提供商。其全球网络由350多处坐落在战略性位置的设施组成，总容量超过20亿立方英尺，广泛分布于北美、欧洲、亚太和南美等15个国家。Lineage在端到端物流解决方案方面的行业领先专长，无与伦比的不动产网络及对创新技术的开发与部署，有助于提升配送效率，推进可持续发展，并减少供应链浪费。最重要的是，作为Feeding America富有远见的合作伙伴，Lineage帮助为全世界提供粮食。凭借行业领先的创新和可持续计划，Lineage在《Fast Company》杂志2019全球创新企业榜单上荣膺数据科学企业榜首，综合排名第23位。此外，Lineage还入选了《财富》杂志2020年改变世界榜单。(www.lineagelogistics.com)

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