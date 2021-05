SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Monte Carlo, het bedrijf voor gegevensbetrouwbaarheid, kondigde vandaag aan dat de in Berlijn gevestigde microlearning-app Blinkist heeft gekozen voor Monte Carlo om betrouwbaardere gegevens te verkrijgen door middel van gegevenswaarneming.

Als snelgroeiend bedrijf met meer dan 16 miljoen gebruikers wereldwijd, maakt Blinkist gebruik van betaalde prestatiemarketing om klantenwerving te stimuleren – en die kanalen vertrouwen op nauwkeurige gedragsgegevens om campagne-uitgaven te optimaliseren. Zoals veel bedrijven vandaag, worden de datatechnische teams van Blinkist uitgedaagd door kapotte pijplijnen, ontbrekende of onnauwkeurige gegevens en een daaropvolgend gebrek aan vertrouwen in gegevens in hun hele organisatie.

