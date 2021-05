ProAmpac noemt meerjarig miljoenencontract met C&D Foods een ‘partnerschap’ voor verpakkingsinnovatie en bedrijfsgroei in Ierland en Europa

COUNTY DONEGAL: Ireland Minister for Agriculture, Food and The Marine, Charlie McConalogue, addressing business and government leaders at the May 17, 2021 announcement of the multi-million Euro contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group (Photo: Business Wire)

STRATEGIC PARTNERSHIP: In County Donegal, Ireland, for May 17, 2021 announcement of the new contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group are (l to r) John McDermott, Operations Director, ProAmpac; Charlie McConalogue, Minister for Agriculture, Food and The Marine; and Colm Dore, Managing Director, C&D Foods. (Photo: Business Wire)

STRATEGIC PARTNERSHIP: In County Donegal, Ireland, for May 17, 2021 announcement of the new contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group are (l to r) John McDermott, Operations Director, ProAmpac; Charlie McConalogue, Minister for Agriculture, Food and The Marine; and Colm Dore, Managing Director, C&D Foods. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--In een reactie op het onlangs aangekondigde contract van zijn bedrijf met C&D Foods, prees Greg Tucker, CEO van ProAmpac, de ontwikkeling als 'een belangrijke inkoopovereenkomst en meer.'

Het op 17 mei aangekondigde contract vestigt de faciliteit van ProAmpac in County Donegal, Ierland, als de strategische leverancier van flexibele petfoodverpakkingen voor C&D, de petfood-divisie van ABP Food Group, een van Europa's toonaangevende voedingsgroepverwerkers.

" Dit is een kans voor onze bedrijven om samen te werken bij de ontwikkeling van toonaangevende verpakkingsinnovaties in Ierland en in heel Europa. Maar het is ook een partnerschap dat de uitbreiding van de productie en de werkgelegenheid bij ProAmpac Ireland zal vergemakkelijken en onze faciliteit daar zal herpositioneren als een wereldwijde hub voor duurzame verpakkingsinnovatie voor zowel petfood als kant-en-klare maaltijden,” aldus John McDermott, Operations Director, ProAmpac Donegal.

" Onze samenwerking past goed in het concept van collaboratieve innovatie," aldus Tucker, verwijzend naar het proces van Collaborative Innovation , waarbij de ProAmpac-ontwikkelingsteams samenwerken met tegenhangers van klanten om de vooruitgang op het gebied van verpakkingen te versnellen. De twee bedrijven zijn bezig met proeven voor een duurzame petfood-zak die later dit jaar op de markt zal worden gebracht. De zak zal volledig recyclebaar zijn terwijl er op veel Europese markten nieuwe geavanceerde recyclebare oplossingen worden geïntroduceerd.

De ProAmpac Donegal-vestiging (die is gefuseerd met de voormalige Rapid Action Packaging) bevindt zich in Gaoth Dobhair (ook wel Gweedore genoemd), een deel van County Donegal. ProAmpac Donegal heeft een geschiedenis van 24 jaar in het leveren van innovatieve en duurzame verpakkingsproducten op cellulosebasis voor vers bereide en kant-en-klare food-to-go. Het uitgebreide verpakkingsaanbod omvat sandwichverpakkingen, trays, wikkels en zachte wikkels voor standaard flowwikkelmachines.

Het contract en de samenwerking in verband met nieuwe producten werden op 17 mei aangekondigd tijdens een evenement in County Donegal dat werd bijgewoond door Charlie McConalogue, de Ierse minister van Landbouw, Voedsel en Marine; vertegenwoordigers van de regionale ontwikkelingsautoriteit, Údarás na Gaeltachta; John McDermott, ProAmpac Donegal, en C&D Foods Managing Director Colm Dore en Chief Financial Officer Francis Minogue.

" ProAmpac is innovatief en toekomstgericht in zijn aanpak, en de ontwikkeling van duurzame verpakkingen is volledig in lijn met de strategische doelstellingen van C&D. We kijken ernaar uit om nog vele jaren met hen samen te werken,” stelde Dore. C&D Foods is een van de grootste producenten van private label petfood in Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Edgeworthstown, County Longford, Ierland, en biedt werk aan 452 mensen in Ierland en nog eens 1.148 in zeven Europese landen.

Over ProAmpac

ProAmpac is een toonaangevend wereldwijd bedrijf in flexibele verpakkingen met een uitgebreid productaanbod, dat creatieve verpakkingsoplossingen, toonaangevende klantenservice en bekroonde innovatie levert aan een diverse wereldwijde markt. De benadering van ProAmpac ten aanzien van duurzaamheid - ProActive Sustainability® - biedt innovatieve duurzame flexibele verpakkingsproducten om onze klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. We laten ons in ons werk leiden door vier kernwaarden die de basis vormen voor ons succes: integriteit, intensiteit, innovatie en betrokkenheid. Het in Cincinnati gevestigde ProAmpac is eigendom van Pritzker Private Capital samen met het management en co-investeerders. Ga voor meer informatie naar ProAmpac.com of neem contact op met Media@ProAmpac.com.

Over Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital werkt samen met middelgrote bedrijven gevestigd in Noord-Amerika met leidende posities in de sectoren vervaardigde producten, diensten en gezondheidszorg. De gedifferentieerde kapitaalbasis met een lange looptijd van het bedrijf zorgt voor efficiënte besluitvorming, brede flexibiliteit met transactiestructuur en investeringshorizon, en afstemming met alle belanghebbenden. Pritzker Private Capital bouwt bedrijven op voor de lange termijn en is een ideale partner voor ondernemers- en familiebedrijven. Pritzker Private Capital heeft de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties ondertekend. Ga voor meer informatie naar PPCPartners.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.