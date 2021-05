Lineage Logistics annonce un contrat de parrainage pluriannuel avec le golfeur professionnel Justin Thomas

Lineage Logistics today announced its multi-year sponsorship of professional golfer Justin Thomas. As part of Lineage’s sponsorship, Thomas will wear Lineage’s logo during official tournaments and associated public events, and Lineage will commit $100,000 to the Justin Thomas Foundation. (Photo: Business Wire)

Lineage Logistics today announced its multi-year sponsorship of professional golfer Justin Thomas. As part of Lineage’s sponsorship, Thomas will wear Lineage’s logo during official tournaments and associated public events, and Lineage will commit $100,000 to the Justin Thomas Foundation. (Photo: Business Wire)

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), la plus importante et la plus innovante SIIC industrielle à température contrôlée, au monde, et un fournisseur de solutions logistiques, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de parrainage sur plusieurs années avec le golfeur professionnel Justin Thomas.

Dans le cadre de ce parrainage, Justin Thomas portera le logo de Lineage lors des tournois officiels et autres événements publics associés, tandis que Lineage versera 100 000 USD à la Justin Thomas Foundation et à ses œuvres de bienfaisance associées, par l’intermédiaire de dons et de soutiens à des événements.

« Je suis ravi d’accueillir Justin dans la famille Lineage », a déclaré Kevin Marchetti, coprésident exécutif de Lineage, et cofondateur de Bay Grove, qui a fondé et dirige Lineage. « Tout comme Lineage, Justin est jeune, dynamique et au sommet de son art, et nous partageons un engagement résolu à nous donner à 200 %, pour rendre en retour à nos communautés. J’ai confiance dans l’impact positif que nous pourrons produire ensemble grâce à notre partenariat. »

« Je suis incroyablement reconnaissant du soutien et de la confiance que m’accorde Lineage à ce moment passionnant de ma carrière », a déclaré Justin Thomas. « Le fait d’apprendre que la finalité de Lineage était d’aider à nourrir le monde, et la découverte de ses liens profonds avec les entreprises familiales a trouvé un véritable écho en moi. J’ai hâte d’accomplir de grandes choses dans le cadre de notre partenariat, sur et en dehors des parcours de golf, dans les années à venir. »

Actuellement deuxième au classement mondial officiel du golf, Justin Thomas est l’un des golfeurs les plus accomplis et populaires sur le PGA TOUR. À tout juste 28 ans, il a remporté le Championnat de la PGA, la FedExCup et le championnat THE PLAYERS. Rejoignant les légendes, Jack Nicklaus, Johnny Miller et Tiger Woods, Justin Thomas est l’un des quatre seuls joueurs de l’histoire du PGA TOUR à compter 14 victoires avant l’âge de 28 ans.

À propos de Lineage Logistics

Lineage Logistics est le plus grand fournisseur mondial en termes de SIIC industrielle à température contrôlée, et de solutions logistiques. Son réseau mondial est constitué de plus de 350 installations situées stratégiquement pour une capacité totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes, et couvrant 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, et en Amérique du Sud. Les compétences d’experts à la pointe de l’industrie, et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d’accroître l’efficacité de la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne d’approvisionnement, et surtout, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding America, aident à nourrir le monde. En reconnaissance des innovations de premier plan et des initiatives de développement durable, de la société, Lineage a été consacrée société n° 1 des sciences des données, et a atteint la 23e place au classement général, de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The World’s Most Innovative Companies), de Fast Company, en plus d’être inclue sur la liste Changer le monde (Change The World), de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)

