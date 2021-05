Lineage Logistics anuncia acordo de patrocínio com jogador de golfe Justin Thomas

Lineage Logistics today announced its multi-year sponsorship of professional golfer Justin Thomas. As part of Lineage’s sponsorship, Thomas will wear Lineage’s logo during official tournaments and associated public events, and Lineage will commit $100,000 to the Justin Thomas Foundation. (Photo: Business Wire)

Lineage Logistics today announced its multi-year sponsorship of professional golfer Justin Thomas. As part of Lineage’s sponsorship, Thomas will wear Lineage’s logo during official tournaments and associated public events, and Lineage will commit $100,000 to the Justin Thomas Foundation. (Photo: Business Wire)

NOVI, Michigan--(BUSINESS WIRE)--A Lineage Logistics, LLC (“Lineage” ou a “Empresa”), a maior e mais inovadora provedora de soluções de logística e REIT industriais com temperatura controlada do mundo, anunciou hoje seu patrocínio plurianual do jogador profissional de golfe Justin Thomas.

Como parte do patrocínio da Lineage, Thomas irá vestir a logomarca da Lineage durante torneios oficiais e eventos públicos associados, e a Lineage irá comprometer US$ 100.000 para a Justin Thomas Foundation e suas instituições de caridade associadas através de doações e apoio a eventos.

“Estou empolgado em receber o Justin na família Lineage,” disse Kevin Marchetti, presidente coexecutivo da Lineage e cofundador da Bay Grove, que fundou e administra a Lineage. “Como a Lineage, Justin é jovem, dinâmico e no topo de sua jornada, e compartilhamos um forte compromisso para superar as expectativas e retribuir às nossas comunidades. Estou confiante no impacto positivo que podemos causar juntos através da nossa parceria.”

“Sou imensamente grato pelo apoio e crédito da Lineage em mim nesse empolgante momento da minha carreira”, afirmou Thomas. “Entender o propósito da Lineage de ajudar a alimentar o mundo e seus laços profundos com empresas familiares refletiu em mim pessoalmente. Espero alcançar grandes realizações em nossa parceria no campo de golfe, e fora dele, nos próximos anos.”

Atualmente no segundo lugar do Ranking Mundial de Golfe Oficial, Thomas é um dos jogadores de golfe mais talentosos e populares do PGA TOUR. Com apenas 28 anos, ele venceu o PGA Championship, a FedExCup, além do THE PLAYERS Championship. Unindo-se a legendas como Jack Nicklaus, Johnny Miller e Tiger Woods, Thomas é um dos únicos quatro jogadores na história do PGA TOUR com 14 vitórias antes de completar 28 anos de idade.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é a maior provedora de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. Sua rede global consiste em mais de 350 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade e abrangendo 15 países na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América do Sul. A experiência da Lineage, líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária sem paralelos, e o desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras ajuda a aumentar a eficiência da distribuição, avançar a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos, e, o mais importante, como uma parceira visionária da Feeding America, ajuda a alimentar o mundo. Em reconhecimento às inovações líderes e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de Ciência de Dados, e em 23º lugar no geral, está na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ser incluída na lista Change The World de 2020 da Fortune. (www.lineagelogistics.com)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.