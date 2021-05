ProAmpac qualifie de « partenariat » le contrat pluriannuel d'une valeur de plusieurs millions d'euros conclu avec C&D Foods et visant l'innovation en matière de conditionnement et la croissance en Irlande et en Europe

COUNTY DONEGAL: Ireland Minister for Agriculture, Food and The Marine, Charlie McConalogue, addressing business and government leaders at the May 17, 2021 announcement of the multi-million Euro contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group (Photo: Business Wire)

STRATEGIC PARTNERSHIP: In County Donegal, Ireland, for May 17, 2021 announcement of the new contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group are (l to r) John McDermott, Operations Director, ProAmpac; Charlie McConalogue, Minister for Agriculture, Food and The Marine; and Colm Dore, Managing Director, C&D Foods. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Réagissant au contrat conclu avec C&D Foods et récemment annoncé par son entreprise, le PDG de ProAmpac, Greg Tucker, a salué le développement d'une « importante entente d'approvisionnement et bien plus encore. »

Le contrat annoncé le 17 mai stipule notamment que les installations de ProAmpac dans le comté irlandais de Donegal deviennent le fournisseur stratégique d'emballages souples pour les aliments destinés aux animaux de C&D, la division spécialisée dans la nourriture pour animaux du groupe ABP Food, l'un des principaux groupes européens actifs dans la transformation alimentaire.

« Pour nos sociétés, il s'agit d'une opportunité de collaborer pour développer des innovations de pointe dans le domaine du conditionnement en Irlande et dans toute l'Europe. Mais il s'agit également d'un partenariat qui facilitera l'expansion de la production et de l'emploi chez ProAmpac Irlande et qui repositionnera nos installations dans ce pays en tant que centre mondial d'innovation en matière d'emballages durables, à la fois pour les aliments pour animaux et les repas prêts à consommer », a déclaré John McDermott, directeur des opérations de ProAmpac Donegal.

« Notre partenariat s'inscrit bel et bien dans le cadre de l'innovation collaborative », a affirmé M. Tucker, faisant référence au processus d'innovation collaborative dans le cadre duquel travaillent les équipes de développement de ProAmpac aux côtés de leurs homologues côté clients afin d'accélérer les progrès en matière de conditionnement. Les deux entreprises effectuent actuellement des essais sur une pochette durable pour aliments destinés aux animaux qui sera commercialisée plus tard dans l'année. Cette pochette sera entièrement recyclable lorsque de nouvelles solutions recyclables perfectionnées seront introduites sur de nombreux marchés européens.

Les installations de ProAmpac à Donegal (ayant fusionné avec l'entreprise Rapid Action Packaging) sont situées à Gaoth Dobhair (également connue sous le nom de Gweedore), une zone du comté de Donegal. Depuis 24 ans, ProAmpac Donegal fabrique des produits d'emballage innovants et durables en cellulose pour plats frais, prêts à consommer et à emporter. L'offre complète d'emballages comprend des emballages pour sandwich, des barquettes, ainsi que des emballages pour wraps et des emballages souples pour machines à wraps à fonctionnement standard.

Le contrat et la collaboration portant sur les nouveaux produits ont été annoncés le 17 mai lors d'un événement organisé dans le comté de Donegal, en la présence de Charlie McConalogue, le ministre irlandais de l'Agriculture, des Denrées alimentaires et de la Marine ; de représentants des instances régionales de développement, Údarás na Gaeltachta ; de John McDermott de ProAmpac Donegal ; du directeur principal de C&D Foods, Colm Dore, ainsi que du directeur financier de l'entreprise, Francis Minogue.

« ProAmpac défend une approche innovante et visionnaire, et le développement d'emballages durables correspond parfaitement aux objectifs stratégiques de C&D. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec eux pendant très longtemps encore », a indiqué M. Dore. C&D Foods est l'un des plus grands fabricants d'aliments pour animaux de marque maison en Europe. Basée à Edgeworthstown, dans le comté irlandais de Longford, l'entreprise emploie 452 personnes en Irlande et 1 148 de plus dans sept autres pays européens.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les emballages souples. Elle propose une offre de produits complète, des solutions d'emballage créatives, un service clientèle inégalable et une innovation primée sur un marché mondial diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de durabilité – ProActive Sustainability® – vise à proposer des produits d'emballage souples durables et innovants pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Notre mission repose sur quatre valeurs fondamentales qui constituent le fondement de notre réussite : l'intégrité, l'intensité, l'innovation et l'implication. Basée à Cincinnati, ProAmpac appartient à Pritzker Private Capital ainsi qu’à une équipe de gestion et de co-investisseurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur ProAmpac.com ou envoyez un e-mail à l'adresse Media@ProAmpac.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant des positions de premier plan dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. Le capital de base différencié et de longue durée du groupe permet des prises de décision efficaces, une grande flexibilité, le tout avec une structure de transactions et une vision d'investissement, ainsi qu'un alignement de stratégie avec toutes les parties prenantes impliquées. Pritzker Private Capital développe des activités pour le long terme et représente le partenaire idéal pour les sociétés entrepreneuriales et familiales. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur PPCPartners.com.

