ProAmpac definisce il contratto pluriennale del valore di svariati milioni di euro stipulato con C&D Foods una ‘partnership’ finalizzata all’innovazione nel packaging e alla crescita del business in Irlanda e in Europa

COUNTY DONEGAL: Ireland Minister for Agriculture, Food and The Marine, Charlie McConalogue, addressing business and government leaders at the May 17, 2021 announcement of the multi-million Euro contract establishing ProAmpac as the strategic supplier of flexible packaging for C&D Foods, the pet food division of ABP Food Group (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--Commentando il contratto con C&D Foods annunciato recentemente, Greg Tucker, Ceo di ProAmpac, ha valutato lo sviluppo “ un accordo rilevante ai fini dell’approvvigionamento e non solo”.

Il contratto, annunciato il 17 maggio, indica lo stabilimento ProAmpac nella Contea di Donegal, Irlanda, come fornitore strategico per il packaging flessibile di prodotti alimentari per animali da compagnia realizzati da C&D, la business unit in questo segmento di ABP Food Group, uno dei principali gruppi europei nel settore della lavorazione degli alimenti.

“ Questa è un’opportunità per le nostre aziende di collaborare nello sviluppo di soluzioni avanzate di packaging in Irlanda e in Europa. Ma è anche una partnership che faciliterà l’espansione della produzione e creerà posti di lavoro presso lo stabilimento irlandese di ProAmpac, riposizionandolo come un centro globale per l’innovazione sostenibile nel settore del packaging riguardo sia ai prodotti alimentari per animali da compagnia sia ai piatti pronti”, spiega John McDermott, Direttore operazioni presso ProAmpac Donegal.

“ La nostra partnership si sviluppa lungo un percorso di innovazione collaborativa”, aggiunge Tucker, facendo riferimento al processo Collaborative Innovation nell’ambito del quale i team di sviluppo ProAmpac operano fianco a fianco con le controparti del clienti per accelerare i progressi nel packaging. Le due aziende stanno lavorando a un progetto di prova creando una busta per cibo per animali da compagnia realizzata all’insegna della sostenibilità e che sarà lanciata nei prossimi mesi – sarà completamente riciclabile quando in molti mercati europei saranno introdotte nuove soluzioni avanzate per il riciclaggio.

Lo stabilimento ProAmpac Donegal (che si è fuso con l’ex Rapid Action Packaging) si trova a Gaoth Dobhair (nota anche come Gweedore), una parte della Contea di Donegal. Da 24 anni ProAmpac Donegal realizza prodotti per il packaging basati sulla cellulosa innovativi e sostenibili adatti sia per alimenti freschi che per piatti pronti. L’offerta completa consiste di confezioni per sandwich, vassoi, pellicole e materiali mobili per avvolgere utilizzabili in avvolgitrici a flusso standard.

Il contratto e la collaborazione allo sviluppo di nuovi prodotti sono stati annunciati il 17 maggio nel corso di un evento tenutosi presso lo stabilimento di Donegal e a cui hanno partecipato Charlie McConalogue, Ministro irlandese dell’Agricoltura, Alimenti e Fauna marina; rappresentanti dell’autorità per lo sviluppo regionale, Údarás na Gaeltachta; John McDermott di ProAmpac Donegal, e per conto di C&D Foods, il Direttore generale Colm Dore e il Direttore finanziario Francis Minogue.

“ ProAmpac è un’azienda innovativa e lungimirante nel suo approccio, e lo sviluppo di soluzioni di packaging sostenibili è coerente con gli obiettivi strategici di C&D. Contiamo di collaborare proficuamente con loro per anni e anni”, conclude Dore. C&D Foods è uno dei più grandi produttori europei di cibo per animali da compagnia che offre etichette private. Ha sede centrale a Edgeworthstown, Contea di Longford, Irlanda, paese nel quale impiega 452 persone oltre a 1.148 in sette paesi europei.

