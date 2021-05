BigBuy renforce son pari sur le marché français en concluant des alliances avec Fnac Darty, Cdiscount et Rakuten.

VALENCE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Avec cette alliance, la plateforme grossiste BigBuy, spécialisée dans l’approvisionnement des clients vendant sur le canal en ligne, en produits, en logistique et en technologie, renforce sa position sur le marché français.

Les trois plus grands du secteur en ligne considèrent BigBuy comme le fournisseur préconisé pour vendre sur leurs plateformes en France, le principal marché pour BigBuy. L’entreprise bénéficie d’une puissante reconnaissance sur le marché en ligne français.

La vente en ligne en France compte des dizaines de millions d’utilisateurs et représente le deuxième plus grand marché en ligne d’Europe en 2020, derrière le Royaume-Uni.

Le Groupe Fnac Darty, Cdiscount et Rakuten considèrent BigBuy, comme un excellent partenaire qui garantit que tous ses utilisateurs respectent les ratios de qualité de service requis par ces plateformes grâce à la puissance technologique de synchronisation et de logistique de BigBuy, qui propose des envois dans les 24 heures sur le marché français.

Ce n’est pas un hasard si la France constitue le principal marché de BigBuy, qui a fait le pari de se consolider en tant que fournisseur de référence sur ce marché, allant au-delà de ces alliances stratégiques, car elle a depuis longtemps fait le choix de travailler avec des traducteurs de langue maternelle résidant en France, en plus de fournir un service client grâce à un personnel français.

BigBuy gère un catalogue de plus de 100 000 références et de 3 000 marques (dont beaucoup de premières marques) avec de multiples catégories (maison, cuisine, électronique, beauté, etc.) et propose le catalogue traduit dans 24 langues européennes. BigBuy est le seul grossiste avec ce vaste catalogue traduit en 24 langues européennes et avec l’expédition des commandes multiproduits et multicatégories en un seul envoi.

Le software cloud Multi-Channel Integration Platform permet aux clients de BigBuy de gérer tous les canaux de vente de manière centralisée. Ce logiciel permet de gérer le catalogue, les prix, les transporteurs et les commandes de manière très simple.

La société a clôturé l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros et a dépassé le million de commandes. Pour Salvador Esteve, CEO et fondateur, « BigBuy est un modèle d’entreprise unique dans le secteur de l’e-commerce et cette étape nous permet de nous conforter en tant que fournisseur de référence dans le secteur de l’e-commerce français ».