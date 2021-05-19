墨爾本交響樂團選擇Brightcove為其新數位平臺提供技術支援

墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球商業視訊領導者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣佈，墨爾本交響樂團(Melbourne Symphony Orchestra, MSO)採用Brightcove技術為其新的數位平臺MSO.LIVE提供支援，向澳洲和全球放送樂團2021年演出季的精彩節目。

墨爾本交響樂團董事總經理Sophie Galaise表示：「Brightcove的技術提供最佳化的介面，能在多種裝置上呈現優質的影音內容，確保我們為所有觀眾帶來易於存取的世界級數位體驗。」

MSO是世界級交響樂團，憑藉為觀眾帶來的豐富音樂體驗而享譽全球。MSO.LIVE 可24小時放送隨選、直播和預先錄製的娛樂節目，提供易於存取的優質內容，以替代傳統的面對面交響樂聆聽體驗。MSO.LIVE體驗便於存取，包含墨爾本交響樂團音樂會、家庭節目和來自全球各地的特別活動和演出。

導入Brightcove線上影音平臺的關鍵因素在於如何讓更廣泛的觀眾，包括那些無法現場參加音樂會的觀眾，能以便捷、實惠的方式享受演出觀賞體驗。

墨爾本交響樂團的主要焦點是促使內容傳遞體驗最佳化，在留住現有交響樂迷的同時，也能吸引世界各地的新觀眾造訪MSO.LIVE平臺。該平臺每月都會發佈新演出內容，MSO.LIVE會員可在多種裝置和聯網電視上觀看這些內容。

借助Brightcove的技術，MSO.LIVE展現了澳洲藝術界的創新行動，能夠根據觀眾偏好來提供個人化的豐富當代內容。Galaise女士表示：「除了其他優勢之外，我們選擇Brightcove主要是因為他們的本地專家團隊能夠將客戶資料與我們的CRM系統整合。」

MSO.LIVE平臺提供墨爾本交響樂團和其他世界級交響樂團演奏的傳統和當代內容，包括柏林愛樂樂團和荷蘭阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團等。

MSO.LIVE的訂閱價為每月15美元或全年144美元，觀眾也可購買月卡或按次付費。MSO.LIVE還提供一系列免費內容，包括兒童節目、音訊等等。請在此瀏覽MSO.LIVE。

Brightcove行銷長Jennifer Smith表示：「我們與墨爾本交響樂團的合作展現出視訊技術對娛樂和音樂產業的推動力量。藝術和娛樂界的各大品牌正紛紛採用這種混合模式，以吸引現場和線上觀眾，增加其受眾範圍。2020年的疫情推動了企業緊急轉向新數位視訊體驗，企業現在正將其作為長期成長策略。MSO.LIVE將交響樂聆聽體驗提升到新境界，並鞏固了墨爾本交響樂團在未來現場表演中的領導地位。」

作為長期策略的一部分，推出MSO.LIVE有助於展示澳洲的獨特文化，並與世界其他國家的觀眾一起頌揚澳洲本土藝術家的多元化藝術才華。

關於墨爾本交響樂團

每年，透過現場音樂會、電視、傳統廣播和線上廣播、國際和地區巡迴演出、專輯和教育課程等形式，墨爾本交響樂團可觸及超過500萬受眾。

墨爾本交響樂團在推動澳洲的古典音樂普及方面扮演重要角色，無論是在舞臺上還是社區中。樂團在國際上享有盛譽，並在整個東南亞地區建立了強大的文化合作夥伴關係。墨爾本交響樂團是唯一與UNITEL合作的澳洲交響樂團，UNITEL是全世界首屈一指的古典音樂電影、電視和影音節目發行商。

墨爾本交響樂團定期邀請世界各地的優秀藝術家來澳演出，包括安妮·索菲·穆特(Anne-Sophie Mutter)、郎朗、蕾妮·弗萊明(Renée Fleming)和尼克·凱夫(Nick Cave)等，同時透過在中國、印尼、歐洲和美國等地區的巡演，將墨爾本最優秀的音樂家們介紹給世界。

墨爾本交響樂團是澳洲首個專業交響樂團，自1906年以來一直是墨爾本市的代表性音樂團體。www.mso.com.au。

關於Brightcove Inc

製作精良的視訊可以產生強大且持久的效果。敞心扉，變思維，促創意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以來，Brightcove一直憑藉其屢獲殊榮的技術協助客戶發現和體驗視訊的強大威力，使全球70多個國家的組織能夠以大膽和創新的方式吸引受眾。

Brightcove開發出曾經被認為是不可能的技術，毫無保留地為客戶提供無與倫比的支援，並利用在全球基礎設施方面的專業知識和資源來達成這一目標。視訊是世界上最引人注目、最令人興奮的媒介。請造訪www.brightcove.com以瞭解更多資訊。視訊即商業(Video That Means Business™)

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