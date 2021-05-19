墨尔本交响乐团选择Brightcove为其新数字平台提供技术支持

墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球商业视频领导者Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)今天宣布，墨尔本交响乐团(Melbourne Symphony Orchestra, MSO)采用Brightcove技术为其新的数字平台MSO.LIVE提供支持，面向澳大利亚和全球放送乐团2021演出季的精彩节目。

墨尔本交响乐团董事总经理Sophie Galaise表示：“Brightcove的技术提供了优化的接口，能在多种设备上呈现高品质视频和音频内容，确保我们为所有观众带来可轻松访问的世界级数字体验。”

MSO是一家世界级交响乐团，凭借为观众带来的丰富音乐体验而享誉全球。MSO.LIVE 24小时放送，包括点播、直播和预先录制的娱乐节目，提供可轻松访问的优质内容，以替代传统的面对面交响乐聆听体验。MSO.LIVE体验便于访问，包含墨尔本交响乐团音乐会、家庭节目和来自全球各地的特别活动和演出。

实现Brightcove在线视频平台的关键因素在于：如何让更广泛的观众、包括那些无法现场参加音乐会的观众能以便捷、实惠的方式享受演出观赏体验。

墨尔本交响乐团将工作重心放在优化内容交付体验上，在留住现有交响乐迷的同时，吸引世界各地的新观众访问MSO.LIVE平台。该平台每月都会发布新演出内容，MSO.LIVE会员可在多种设备和联网电视上观看这些内容。

借助Brightcove的技术，MSO.LIVE率先实现了澳大利亚艺术界的创新行动，能够根据观众偏好为其提供个性化的丰富当代内容。Galaise女士表示：“除了其他优势之外，我们之所以选择Brightcove，主要是他们的本地专家团队能够将客户数据与我们的CRM系统集成。”

MSO.LIVE平台提供墨尔本交响乐团和其他世界级交响乐团演奏的传统和当代内容，包括柏林爱乐乐团和荷兰阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团等。

MSO.LIVE的订阅价为每月15美元或全年144美元，观众也可购买月卡或按次付费。MSO.LIVE还提供一系列免费内容，包括儿童节目、音频等等。请在此访问MSO.LIVE。

Brightcove首席营销官Jennifer Smith表示：“我们与墨尔本交响乐团的合作展示了视频技术对娱乐和音乐产业的推动作用。艺术和娱乐界的各大品牌正纷纷采用这种混合模式，以吸引现场和线上观众，增加其受众范围。2020年的疫情推动了企业紧急转向新数字视频体验，企业现在正将其作为长期增长战略。MSO.LIVE将交响乐聆听体验提升到一个新的层次，并巩固了墨尔本交响乐团在未来以现场表演为主时代的领导地位。”

作为长期战略的一部分，推出MSO.LIVE有助于展示澳大利亚的独特文化，并与世界其他国家的观众一起颂扬澳洲本土艺术家的多元化艺术才华。

关于墨尔本交响乐团

每年，通过现场音乐会、电视、传统广播和在线广播、国际和地区巡回演出、专辑和教育项目等形式，墨尔本交响乐团可触及超过500万受众。

墨尔本交响乐团在推动澳大利亚的古典音乐普及方面发挥了重要作用，无论是在舞台上还是社区中。乐团在国际上享有盛誉，并在整个东南亚地区建立了强大的文化合作伙伴关系。墨尔本交响乐团是唯一与UNITEL合作的澳大利亚交响乐团，UNITEL是世界领先的电影、电视和视频古典音乐节目发行商。

墨尔本交响乐团定期邀请世界各地的优秀艺术家来澳演出，包括安妮·索菲·穆特(Anne-Sophie Mutter)、郎朗、蕾妮·弗莱明(Renée Fleming)和尼克·凯夫(Nick Cave)等，同时通过在中国、印度尼西亚、欧洲和美国等地区的巡演，将墨尔本最优秀的音乐家们介绍给世界。

墨尔本交响乐团是澳大利亚首个专业交响乐团，自1906年以来一直是墨尔本市的一张闪亮的名片。www.mso.com.au。

关于Brightcove Inc

制作精良的视频可以产生强大且持久的效果。敞心扉，变思维，促创意(Hearts open. Minds change. Creativity thrives)。自2004年以来，Brightcove一直凭借其屡获殊荣的技术帮助客户发现和体验视频的强大威力，使全球70多个国家的组织能够以大胆和创新的方式吸引受众。

Brightcove通过开发曾经被认为是不可能的技术，毫无保留地为客户提供无与伦比的支持，并利用在全球基础设施方面的专业知识和资源来实现这一目标。视频是世界上最引人注目、最令人兴奋的媒介。请访问www.brightcove.com以了解更多信息。视频即商业(Video That Means Business™)

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