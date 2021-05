Esri、トルコ地球物理学技術者協会と研修プロトコル契約を締結

米カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ロケーション・インテリジェンスの世界的リーダーのEsriは本日、トルコ地球物理学技術者協会(CGET)の会員がEsriのArcGISソフトウエアの研修を特別割引で利用できるようにする契約を発表しました。今後は、この組織に登録しているすべての地球物理学技術者がArcGIS研修コースを受講できるようになり、GIS専門家としての資格を取得して、成長する雇用市場の需要をより適切に満たせるようになります。

CGETは、天然資源の探査と開発、地表近くの特性評価、地球災害の軽減の分野で、地球物理学の専門的・倫理的実践を促進する非営利団体です。会員は、地下水探査、鉱物・石油探査、考古学研究、地震学、その他の科学的活動に従事しています。

CGETには5000人以上の現役会員がいるため、この種の専門家団体にとって最も革新的な地理空間技術の利用を拡大する方法を見つけることが重要です。地球物理学技術者協会のŞevket Demirbaş会長は、現場での空間分析の重要性が増しているため、今日ではすべての地球物理学技術者はGISに精通している必要があると強調しました。2020年には、トルコの専門家団体から得られた地理空間技術研修の売上割合は37パーセントに達しました。

EsriがCGETと締結したこの研修プロトコル契約は、これら2機関間の協力に向けた第一歩となります。この提携により、協会員はArcGIS研修を通じて学んだ知識を使用して、トルコの商業、公共サービス、科学研究の各部門に貢献できるようになります。

トルコの他の協会と締結したEsriの研修契約の詳細については、esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakisをご覧ください。

Esriについて

地理情報システム(GIS)ソフトウエア、ロケーション・インテリジェンス、マッピングの世界的市場リーダーのEsriは、顧客がデータの潜在力すべてを活用して業績や事業成果を改善する手助けをしています。1969年に米国カリフォルニア州レッドランズに設立されたEsriのソフトウエアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利組織、大学など、世界全体で計35万を超える組織に、また米州、アジア太平洋、欧州、アフリカ、中東の計20万を超える機関に導入されています。Esriは、6大陸100カ国以上に現地サポートを提供する地域事業所、国際的販売業者、パートナーを有しています。地理空間情報技術に対する先駆的取り組みにより、Esriのエンジニアはデジタル変革、モノのインターネット(IoT)、高度アナリティクスに対する最も革新的なソリューションを構築しています。当社サイトのesri.comをご覧ください。

