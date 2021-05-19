Esri與土耳其地球物理工程商會簽署培訓議定書協議

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球智慧定位領導者Esri今天宣布與土耳其地球物理工程商會(CGET)達成協議。根據協議，商會會員將享受Esri的ArcGIS軟體培訓方面的特殊折扣。目前，所有在該組織註冊的地球物理工程師均可參加ArcGIS培訓課程，獲得GIS專家資格，以便更好地滿足就業市場日益成長的需求。

CGET是一個非營利組織，致力於在探勘和開發自然資源，描述近地表特徵以及減輕地球危害方面促進地球物理學的專業和倫理實踐。會員可參與地下水探勘、礦物和石油探勘、考古研究、地震學研究等科學活動。

CGET擁有超過5,000名活躍會員，因此，對此類專業協會而言，找到更容易獲取極具創新性的地理空間技術的方式至關重要。地球物理工程商會主席Şevket Demirbaş強調指出，由於空間分析當前在該領域的重要性與日俱增，每一名地球物理工程師都應該精通GIS。2020年，來自土耳其專業協會的地理空間技術培訓銷售份額達到了37%。

Esri與CGET簽署的這份培訓協議象徵著兩家機構邁出了合作的第一步。此次合作將使商會會員能夠利用自身在ArcGIS培訓中學到的知識，為土耳其的商業、公共服務和科學研究部門做出貢獻。

如需瞭解有關Esri與土耳其其他商會的培訓協議的更多資訊，請造訪esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakis。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際經銷商和合作夥伴遍布六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供本地支援。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾，Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計極具創新力的解決方案。敬請造訪我們的網站：esri.com。

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