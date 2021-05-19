Esri与土耳其地球物理工程商会签署培训议定书协议

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球智能定位领导者Esri今天宣布与土耳其地球物理工程商会(CGET)达成协议。根据协议，商会成员将享受Esri的ArcGIS软件培训方面的特殊折扣。目前，所有在该组织注册的地球物理工程师均可参加ArcGIS培训课程，获得GIS专家资质，以便更好地满足就业市场日益增长的需求。

CGET是一个非营利组织，致力于在勘探和开发自然资源，描述近地表特征以及减轻地球危害方面促进地球物理学的专业和道德实践。成员可参与地下水勘探、矿物和石油勘探、考古研究、地震学研究等科学活动中。

CGET拥有超过5,000名活跃会员，因此，对此类专业协会而言，找到更容易获取极具创新性的地理空间技术的方式至关重要。地球物理工程商会主席Şevket Demirbaş强调道，由于空间分析当前在该领域的重要性与日俱增，每一名地球物理工程师都应该精通GIS。2020年，来自土耳其专业协会的地理空间技术培训销售份额达到了37%。

Esri与CGET签署的这份培训协议标志着两家机构迈出了合作的第一步。此次合作将使商会成员能够利用自身在ArcGIS培训中学到的知识，为土耳其的商业、公共服务和科学研究部门做出贡献。

如需了解有关Esri与土耳其其他商会的培训协议的更多信息，请访问esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakis。

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