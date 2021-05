REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-intelligentie, heeft vandaag een overeenkomst aangekondigd met de Chamber of Geophysical Engineers of Turkey (CGET), waarbij de leden van de kamer recht hebben op speciale kortingen op training voor ArcGIS van Esri software. Nu kunnen alle geofysische ingenieurs die in de organisatie zijn geregistreerd ArcGIS-trainingen volgen, waardoor ze zich kwalificeren als GIS-experts om beter te voldoen aan de eisen van de groeiende arbeidsmarkt.

CGET is een non-profitorganisatie die de deskundige en ethische praktijk van geofysica bevordert bij de verkenning en ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen, bij het karakteriseren van het nabije oppervlak en bij het verminderen van gevaren op de aarde. Leden zijn betrokken bij grondwaterexploratie, minerale en petroleumexploratie, archeologisch onderzoek, seismologie en andere wetenschappelijke activiteiten.

