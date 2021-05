Emploi et Développement social Canada adopte Vérifiez.MoiMD pour simplifier le processus de vérification de l’identité numérique des Canadiens qui s’inscrivent à Mon dossier Service Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--SecureKey Technologies Inc. (« SecureKey »), chef de file en solutions d’identification et d’authentification, annonce fièrement aujourd’hui qu’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a adopté Vérifiez.Moi comme nouvelle façon de vérifier l’identité de manière sécuritaire en temps réel lors de l’inscription à Mon dossier Service Canada (MDSC), simplifiant ainsi le processus de vérification de l’identité numérique.

Le service Vérifiez.Moi aide les Canadiens à vérifier leur identité lors de l’inscription à leur compte MDSC en confirmant de manière sécurisée les renseignements personnels qu’ils consentent à transmettre à partir de l’une des six principales institutions financières du pays. Vérifiez.Moi n’a pas accès aux informations bancaires des utilisateurs et repose sur des protocoles de sécurité robustes qui préviennent la divulgation, la consultation et l’utilisation non autorisées des renseignements personnels. On recommande la vérification de l’identité en temps réel Vérifiez.Moi, plutôt que les méthodes en personne ou avec code d’accès personnel.

L’honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a salué l’adoption de Vérifiez.Moi. « En ces temps difficiles, notre gouvernement s’efforce de faire tomber les obstacles auxquels se heurtent les Canadiens chaque jour afin qu’ils puissent accéder rapidement aux programmes et aux services essentiels quand ils en ont le plus besoin. La nouvelle annoncée aujourd’hui est un pas important dans la bonne direction pour des millions de Canadiens, car l’accès à cette technologie de nouvelle génération sera non seulement plus pratique pour eux, mais assurera également leur sécurité. »

« Comme nous dépendons de plus en plus des interactions numériques au quotidien, la protection de l’identité numérique des Canadiens doit rester une priorité absolue, explique Greg Wolfond, fondateur et PDG, SecureKey Technologies. Nous sommes ravis de continuer à faire progresser le paysage numérique au Canada en offrant aux utilisateurs une façon simplifiée de vérifier leur identité lors de l’inscription à leur MDSC, en utilisant les renseignements qu’ils consentent à transmettre pour avoir accès aux services gouvernementaux dont ils ont besoin. »

« Alors que l’adoption du numérique s’accélère dans l’ensemble du secteur financier, nous développons des solutions pratiques et sécurisées qui permettent aux clients de transmettre facilement leurs informations, affirme Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO Banque de Montréal. Nous sommes fiers de participer à cet effort et nous sommes impatients de simplifier la façon dont les Canadiens accèdent aux produits et services dont ils ont besoin. »

« L’intégration de Vérifiez.Moi est une étape importante pour simplifier l’accès en ligne lors de l’inscription à des services gouvernementaux, souligne Kevin Paget, vice-président, Stratégie numérique et expérience utilisateur, CIBC. Nous sommes heureux de soutenir l’expansion du paysage numérique pour nos clients. »

« Nous sommes ravis de faire partie de cette solution numérique novatrice pour répondre aux demandes et aux attentes en constante évolution de nos membres et de nos clients, déclare Mathieu Desrosiers, directeur principal, Gestion financière, Paiements et Identité numérique, Mouvement Desjardins. Vérifiez.Moi simplifie et sécurise le processus d’identification en ligne et offre une tranquillité d’esprit en donnant à nos membres et nos clients le plein contrôle des informations qu’ils transmettent. »

« Lorsqu’il s’agit de protéger des renseignements privés, les consommateurs font énormément confiance aux institutions financières pour mettre en place les normes de sécurité et les mesures de protection adéquates, fait remarquer Rami Thabet, vice-président, Plateforme numérique, RBC. Vérifiez.Moi renforce la confiance des utilisateurs grâce à ses solides protocoles de sécurité qui protègent leurs renseignements personnels. »

« Offrir aux clients des solutions numériques sécurisées qui répondent à leurs besoins à distance est une priorité absolue pour la Banque Scotia, soutient Shawn Rose, vice-président à la direction et chef, Affaires numériques, Banque Scotia. Vérifiez.Moi est un service essentiel pour la Banque, car il aide nos clients à effectuer leurs opérations bancaires comme bon leur semble, avec leur consentement, de manière sécuritaire et en toute confiance. »

« Maintenant plus que jamais, il est primordial d’offrir aux clients une expérience sécurisée et conviviale alors qu’ils naviguent dans un monde de plus en plus numérique, explique Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, TD. Nous soutenons cette étape visant à offrir une solution numérique moderne à nos clients au moyen de Vérifiez.Moi. »

À propos de SecureKey Technologies

SecureKey est un fournisseur de premier plan du secteur de l’authentification et de la validation d’identité qui se consacre à simplifier l’accès des consommateurs aux services et aux applications en ligne. L’entreprise établit un réseau de prochaine génération à confidentialité améliorée pour l’authentification et le traitement de l’identité permettant aux consommateurs de se connecter à des services à l’aide des identifiants numériques qu’ils ont déjà en mains et auxquels ils font confiance. SecureKey a son siège social à Toronto et possède des bureaux à San Francisco. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.securekey.com/fr ou www.vérifiez.moi.