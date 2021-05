Esri assina acordo de protocolo de treinamento com Câmara de Engenheiros Geofísicos da Turquia

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje um acordo com a Câmara de Engenheiros Geofísicos da Turquia (Chamber of Geophysical Engineers of Turkey, CGET), onde os membros da câmara terão descontos especiais em treinamentos para o software ArcGIS da Esri. Agora, todos os engenheiros geofísicos registrados na organização poderão fazer cursos de treinamento do ArcGIS, permitindo que se qualifiquem como especialistas GIS para melhor atender às demandas do crescente mercado de empregos.

A CGET é uma organização sem fins lucrativos que promove a prática experiente e ética da geofísica na exploração e desenvolvimento de recursos naturais, na caracterização da superfície próxima e mitigação dos perigos terrestres. Os membros estão envolvidos em exploração de água subterrânea, exploração de minério e petróleo, pesquisa arqueológica, sismologia e outras atividades científicas.

A CGET possui mais de 5.000 membros ativos, por isso é importante encontrar maneiras de ampliar o acesso às tecnologias geoespaciais mais inovadoras para esses tipos de associações profissionais. Şevket Demirbaş, presidente da Associação de Engenheiros Geofísicos, enfatizou que atualmente todo engenheiro geofísico deve ser proficiente em GIS, devido à crescente importância da análise espacial no campo. Em 2020, a parte das vendas de treinamento em tecnologia geoespacial oriundas de associações profissionais na Turquia correspondeu a 37%.

Esse acordo de protocolo de treinamento que a Esri assinou com a CGET marca o primeiro passo da colaboração entre essas duas instituições. A colaboração permitirá que membros da câmara utilizem o conhecimento adquirido através do treinamento ArcGIS para contribuir com os setores comerciais, de serviços públicos e pesquisa científica da Turquia.

Para saber mais sobre acordos de treinamento da Esri com outras câmaras na Turquia, acesse esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakis.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (Geographic Information System, GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, estado norte-americano da Califórnia, o software da Esri está implementado em mais de 350.000 organizações do mundo todo e em mais de 200.000 instituições nas Américas, Ásia, Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, inclusive em empresas Fortune 500, instituições e órgãos públicos, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

