Esri firma un acuerdo de protocolo de capacitación con la Cámara de Ingenieros Geofísicos de Turquía

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, el líder mundial en inteligencia de ubicación, anunció hoy un acuerdo con la Cámara de Ingenieros Geofísicos de Turquía (Chamber of Geophysical Engineers of Turkey, CGET), por el cual los miembros de la cámara tendrán derecho a descuentos especiales en capacitación para el software ArcGIS de Esri. Ahora, todos los ingenieros geofísicos registrados en la organización podrán tomar cursos de capacitación de ArcGIS, lo que les permitirá calificar como expertos en SIG para satisfacer mejor las demandas del creciente mercado laboral.

CGET es una organización sin fines de lucro que promueve la práctica experta y ética de la geofísica en la exploración y el desarrollo de recursos naturales, en la caracterización de la superficie cercana y en la mitigación de los peligros de la tierra. Los miembros participan en la exploración de aguas subterráneas, exploración de minerales y petróleo, investigación arqueológica, sismología y otras actividades científicas.

CGET tiene más de 5000 miembros activos, por lo que es importante encontrar formas de escalar el acceso a las tecnologías geoespaciales más innovadoras para este tipo de asociaciones profesionales. Şevket Demirbaş, presidente de la Asociación de Ingenieros Geofísicos, enfatizó que hoy, todo ingeniero geofísico debe ser competente en SIG debido a la creciente importancia del análisis espacial en el campo. En 2020, la parte de las ventas en capacitación en tecnología geoespacial derivada de asociaciones profesionales en Turquía ascendió al 37 por ciento.

Este acuerdo de protocolo de formación que Esri ha firmado con CGET marca el primer paso hacia la cooperación entre estas dos instituciones. La colaboración permitirá a los miembros de la cámara utilizar el conocimiento que han adquirido a través de la capacitación de ArcGIS para contribuir a los sectores de investigación científica, de servicio público y comercial de Turquía.

Para obtener más información sobre los acuerdos de formación de Esri con otras cámaras en Turquía, visite esri.com.tr/tr-tr/hakkinda/haberler/genel-bakis.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (Geographic Information Sytem, GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

