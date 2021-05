REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader del settore dell’intelligence territoriale a livello mondiale, ha annunciato oggi la stipula di un contratto con la Camera degli ingegneri geofisici della Turchia (Chamber of Geophysical Engineers of Turkey, CGET), ai sensi del quale i membri dell’associazione usufruiranno di speciali sconti sui corsi di formazione sull’uso del software ArcGIS di Esri. Tutti gli ingegneri geofisici registrati presso l’associazione potranno ora seguire i corsi di formazione sull’uso del software ArcGIS, il che permetterà loro di certificarsi quali esperti SIT per meglio soddisfare i requisiti di questo crescente mercato del lavoro.

CGET è un’organizzazione non profit che promuove l’adozione di prassi geofisiche esperte ed etiche nell’esplorazione e nello sviluppo di risorse naturali, nella caratterizzazione di superficie e mitigazione dei pericoli geologici.

