LADWP une-se à HyDeal LA, foca em hidrogênio verde a US$ 1,50/kg até 2030

Architecting the green hydrogen ecosystem at scale for a deeply decarbonized Los Angeles. (Graphic: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Green Hydrogen Coalition, em conjunto com o Departamento de Água e Energia de Los Angeles (Los Angeles Department of Water and Power, LADWP) e outros importantes parceiros, anunciou o lançamento da HyDeal LA, uma iniciativa para alcançar aquisição de hidrogênio verde em escala por US$ 1,50/kg na Bacia de Los Angeles até 2030. A HyDeal LA é uma colaboração de desenvolvedores, compradores de hidrogênio verde, integradores, fabricantes de equipamentos, investidores e conselheiros se consolidando para superar a maior barreira da economia do hidrogênio verde — seu alto custo — lançando um cluster de hidrogênio verde comercial em escala.

O hidrogênio verde é um transportador de energia abundante, livre de carbono e seguro, que pode ser produzido a partir de eletricidade renovável e água ou resíduos orgânicos. Ele pode ser utilizado como um combustível livre de carbono e fornecer armazenamento de energia sazonal de longa duração. Quando utilizado como uma alternativa para combustíveis fósseis, o hidrogênio verde pode permitir a profunda descarbonização de setores difíceis de abater, permitir o reposicionamento de infraestrutura valiosa existente e uma transição para uma energia econômica e responsável. Os benefícios para a economia incluem preços estáveis, diversidade energética, e desenvolvimento econômico aumentado reduzindo nossa necessidade de importar combustíveis fósseis. O hidrogênio verde pode ser utilizado para alimentar qualquer coisa, desde uma usina de energia, uma siderurgia, a um veículo de célula a combustível de hidrogênio.

“Como o governador Newsom falou durante a divulgação do Orçamento de revisão de maio na sexta-feira passada, precisamos focar em hidrogênio verde nesse país, e a Califórnia precisa competir nesse espaço”, disse Dee Dee Myers, conselheira sênior para o governador e diretora de desenvolvimento empresarial e econômico do escritório do governador. “Cumprir a promessa de hidrogênio verde significa colaboração e implementação, que são os fundamentos da iniciativa HyDeal LA. Sucesso significa ar mais puro, energia confiável, transportes com zero emissões, e, o mais importante, empregos e desenvolvimento econômico sustentáveis.”

Estudos mais recentes, incluindo o recém-concluído Estudo de energia 100% renovável de Los Angeles, indicam a necessidade de turbinas de combustão alimentadas por renováveis — disponíveis por períodos limitados — para alcançar eletricidade confiável 100% renovável.

“O hidrogênio verde é a chave para alcançar energia 100% renovável”, afirma Martin Adams, gerente geral e engenheiro chefe da LADWP. “Temos o prazer de nos juntar ao esforço da HyDeal LA, que inclui uma inovadora comunidade de desenvolvimento e fornecedores em expansão, para apoiar e ajudar a catalisar a cadeia de suprimentos necessária para alcançar fornecimento de energia de hidrogênio verde em grande escala e a baixo custo em nossas plantas de bacia locais.”

Unir-se à HyDeal LA marca outra importante iniciativa de hidrogênio verde para a LADWP, que está liderando a conversão do Projeto Intermountain Power em Delta, Utah para a primeira turbina a gás do mundo intencionalmente projetada e construída para operar com hidrogênio verde 100% livre de carbono.

A HyDeal LA é parte da HyDeal North America, uma plataforma de comercialização lançada pela Green Hydrogen Coalition, que é dedicada a implementar hidrogênio verde em escala para descarbonização multisetorial. A HyDeal LA é modelada de acordo com a HyDeal Ambition, um projeto similar na Europa comprometido a produzir e adquirir 3,6 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano para os setores de energia, indústria e mobilidade a € 1,50/kg antes de 2030.

Além da LADWP, os líderes da HyDeal LA incluem a 174 Global Power, Mitsubishi Power e SoCalGas. Os principais parceiros de implementação incluem a Clifford Chance, Corporate Value Associates (CVA), Cranmore Partners, Energeia, Marathon Capital, Sheppard Mullin, e a Strategen. A Fase 1 da HyDeal LA arquitetará o alto valor competitivo da cadeia de suprimentos necessária para alcançar hidrogênio verde entregue a US$ 1,50/kg na Bacia de Los Angeles, e realizar o acordo em princípio dos termos e condições necessárias para alcançar a produção, armazenamento, transporte e entrega de hidrogênio verde em escala — tudo que será requerido para estabelecer o ecossistema e a economia do hidrogênio verde em Los Angeles.

Paul Browning, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Power Americas, afirma: “Como uma líder em projetos de hidrogênio verde em escala de serviços públicos, a Mitsubishi Power está dedicada a alcançar custos acessíveis de hidrogênio verde em Los Angeles e em todo o mundo. Junto com nossos clientes e parceiros, estamos criando uma ‘Change in Power’ (Mudança na Energia)”.

“O hidrogênio verde representa uma significativa oportunidade para nossas fazendas solares em escala de gigawatt para entregar energia descarbonizada para múltiplos setores”, disse o Dr. Henry Yun, presidente e diretor executivo da 174 Power Global. “Estamos empolgados por fazer parte da HyDeal LA e criar o caminho a seguir para eletrificar nosso suprimento de combustível”

“No sul da Califórnia, a confluência da geografia, políticas climáticas visionárias, e parcerias público-privadas como a HyDeal LA significam que estamos bem posicionados para desenvolver soluções transformadoras, pragmáticas e globalmente escalonáveis para um sistema de energia integrado, e livre de carbono”, disse Scott Drury, diretor executivo da SoCalGas. “O hidrogênio exercerá um importante papel ajudando a SoCalGas a atingir nosso objetivo de alcançar zero emissões até 2045, em manter as contas de serviços públicos acessíveis para famílias e empresas, e em manter a energia confiável e resiliente quando realizamos a transição.”

Além dos apoiadores do projeto, diversos conselheiros estão apoiando a iniciativa, incluindo Rachel Fakhry, analista sênior de política no Conselho de defesa de recursos naturais. Fakhry afirma: “O hidrogênio eletrolítico verde é um recurso promissor para ajudar em nossa jornada para a descarbonização, criar um meio ambiente mais saudável, e limpar o ar para comunidades locais”.

Janice Lin, fundadora e presidente da Green Hydrogen Coalition, concorda, declarando: “O hidrogênio verde é um agente transformador para alcançar a profunda descarbonização de múltiplos setores, e Los Angeles é o lugar perfeito para lançar a primeira HyDeal North America. Los Angeles possui todos os ingredientes para o sucesso — liderança municipal visionária, parceiros de utilidades públicas com visão de futuro, importantes compradores comprometidos com um futuro de baixo carbono incluindo operações de geração de energia, indústria e reabastecimento de portos, e muitos dos recursos de energia renovável disponíveis para a produção de hidrogênio verde”.

Para unir-se à HyDeal LA como um comprador ou parceiro, visite https://www.ghcoalition.org/hydeal/la.

______________________________________

Sobre a 174 Power Global

A 174 Power Global é uma desenvolvedora líder de projetos solares e de armazenamento de energia focada nos mercados de serviços públicos e de energia C&I. A empresa é de propriedade integral do Hanwha Group, e possui escritórios em Houston, Irvine, Califórnia e na cidade de Nova York. Com profunda experiência no completo espectro do ciclo de desenvolvimento de projeto, a 174 Power Global trabalha de perto com empresas de serviços públicos, proprietários de terras, comunidades locais, investidores financeiros e usinas de energia solar C&I em toda a América do Norte. Desde sua formação em 2017, a 174 Power Global assinou mais de 3 gigawatts (GW) de acordos de compra de energia (power purchase agreements, PPAs) com mais de 8 GW de projetos solares adicionais e 10 GWh de projetos de sistema de armazenamento de energia (Energy Storage System, ESS) no pipeline de desenvolvimento. A 174 Power Global está posicionada exclusivamente para se tornar uma líder na economia do hidrogênio verde, alavancando sua força do núcleo em PV em escala de serviços públicos e desenvolvimento e operação de geração de ESS para alimentar o crescimento do GreenH2. A 174 Power Global também é afiliada da Chariot Energy, uma fornecedora de energia de varejo que fornece 100% de energia limpa, solar renovável para o mercado do Texas. A Chariot Energy está transformando o fornecimento de energia para o Texas, enquanto moderniza e simplifica a maneira como a energia solar é vendida e entregue. O nome 174 Power Global foi inspirado pelos 174 petawatts (PW) de energia que a terra recebe do sol a qualquer momento.

Sobre a Green Hydrogen Coalition

A Green Hydrogen Coalition (GHC) é a única organização dedicada a implantar hidrogênio verde em escala para descarbonização multisetorial. A GHC é uma organização educacional e sem fins lucrativos 501(c)3 fundada em 2019, cuja missão é facilitar políticas e práticas para avançar na produção e uso de hidrogênio verde em todos os setores onde ele acelerará a transição para um sistema energético livre de carbono. Visite www.ghcoalition.org.

Sobre a LADWP

O Departamento de Água e Energia de Los Angeles é a maior empresa de serviços públicos municipais do país, com uma capacidade elétrica de 8.000 megawatts (MW) e fornecendo uma média de 436 milhões de galões de água por dia para mais de quatro milhões de residentes da cidade de Los Angeles, suas empresas e visitantes. Há mais de 100 anos, a LADWP fornece à cidade serviços confiáveis de água e energia de maneira ambientalmente responsável e econômica.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas, Inc., com sede em Lake Mary, estado norte-americano da Flórida, emprega mais de dois mil especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários se dedicam a capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Sul e na América do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; sistemas de transmissão e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; tecnologias renováveis distribuídas; controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power, Ltd. é subsidiária de propriedade integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a SoCalGas

Sediada em Los Angeles, a SoCalGas® é a maior empresa de serviços públicos de distribuição de gás nos Estados Unidos. A SoCalGas entrega serviço de gás acessível, confiável, limpo e cada vez mais renovável para 21,8 milhões de consumidores em 24.000 milhas quadradas no centro e sul da Califórnia. O gás entregue pelas tubulações da empresa continuarão cumprindo um importante papel na transição de energia limpa da Califórnia — fornecendo confiabilidade da rede elétrica e suportando a implantação de energia eólica e solar.

A missão da SoCalGas é construir a empresa de energia mais limpa, mais segura e mais inovadora na América. Para apoiar essa missão, a SoCalGas está comprometida a alcançar emissões zero líquidas de gás de efeito estufa em suas operações e entrega de energia até 2045, e substituir 20% de seu fornecimento de gás natural para grandes clientes com gás natural renovável (renewable natural gas, RNG) até 2030. O RNG é gerado a partir de resíduos criados por fazendas de laticínios, aterros sanitários e plantas de tratamento de águas residuais. A SoCalGas também está comprometida a investir em sua infraestrutura de entrega de gás, enquanto mantém as contas acessíveis para seus clientes. A empresa fez significativos investimentos para atualizar e modernizar seu sistema de tubulação para melhorar a segurança e confiabilidade. A SoCalGas é uma subsidiária da Sempra Energy (NYSE: SRE), uma holding de serviços de energia baseada em San Diego, Califórnia. Para mais informações, acesse socalgas.com/newsroom ou conecte-se com a SoCalGas no Twitter (@SoCalGas), Instagram (@SoCalGas) e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.